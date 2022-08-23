Роналду погрожують позовом за вибитий телефон із рук шанувальника (фото, відео)

Мати постраждалого підлітка не хоче, щоби цей випадок зійшов футболістові з рук. Інакше він обійдеться лише 200 фунтами штрафу.

Мати підлітка з Манчестера, з рук якого Кріштіану Роналду вибив телефон після поразки від "Евертона", заявила, що не могла стримати сліз після дзвінка футболіста. Роналду жінка назвала найзарозумілішою людиною, з якою їй коли-небудь доводилося розмовляти. Про це повідомляє Metro.

Португальській зірці "Манчестер Юнайтед" довелося перепрошувати за те, що він різко відмахнувся від шанувальника після програного матчу. У 14-річного підлітка Джейкоба Гардінга після нетривалого спілкування з Роналду з рук вилетів телефон і опухло зап'ястя. Нападник "червоних дияволів" пояснив, що нікого "не бив, не штовхав, не вбивав". Згодом футболіст також не зміг запам'ятати ім'я дитини та називав її "Джеком", а не "Джейкобом". Матері довелося виправляти футболіста.

У квітні після цієї витівки поліцейські виписали Роналду попередження. Однак мати постраждалого підлітка не хоче, щоб цей випадок зійшов йому з рук, і погрожує юридичним позовом, інакше той відбудеться лише 200 фунтами стерлінгів штрафу.

Сара Келлі розповіла, що наступного дня після того, що сталося, їй зателефонував представник футболіста й запропонував підлітку зустрітися з гравцем "МЮ". Жінка відмовилася від такої пропозиції, на що чоловік перепитав: "Ви знаєте, хто такий Роналду?"

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Через кілька днів той самий чоловік їй передзвонив і сказав, що футболіст особисто хотів би з нею поговорити. Під час розмови Роналду сказав їй, що він "не поганий батько", а також розповів, що ріс у складних умовах і втратив батька. У відповідь жінка сказала, що практично в кожного є якась сумна історія і що вона залишилася без батька в юному віці.

"Він навіть не звертався до Джейкоба на ім'я, а просто як до "хлопчика". "Я знаю, що в хлопчика проблеми", — сказав він. Я ж йому пояснила, що в нього немає проблем, у нього інвалідність, а проблема якраз у тебе", — сказала жінка.

Коментуючи цей випадок в інтерв'ю журналістам, Роналду сказав, що йому було важко впоратися з емоціями.

"Проте ми завжди повинні проявляти повагу, терпіння та показувати приклад молодим людям, які люблять цю прекрасну гру", — заявив футболіст, додавши також, що хотів би запросити хлопця на "Олд Траффорд" на знак поваги.

Раніше Фокус повідомляв, що "Динамо" Київ програло перший матч плей-офф кваліфікації до Ліги чемпіонів. Двоматчеве протистояння завершилося з рахунком 2-0 на користь португальської "Бенфіки". Тепер у лісабонському матчі киянам потрібно буде забивати двічі, щоб потрапити в основну сітку головного клубного турніру сезону.