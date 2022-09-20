Звезды баскетбола из США отказались ехать в Россию даже за миллионы долларов

В последние несколько десятилетий РФ была постоянным местом миграции баскетболисток в период межсезонья в WNBA. Им платили зарплату свыше миллиона долларов и предоставляли все необходимое.

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На фоне вторжения в Украину и после истории с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к 9 годам тюрьмы якобы за то, что в картриджах для вейпа в ее багаже содержалось гашишное масло, игроки Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) выбирают другие страны для выступлений. Об этом сообщает Independent.

Хотя в последние несколько десятилетий Россия была постоянным местом для миграции баскетболисток в период межсезонье WNBA, им платили зарплату свыше миллиона долларов, предоставляли все необходимые ресурсы и удобства.

[ + – ] Звезда американского баскетбола арестована в России и приговорена в 9 годам тюрьмы.

"Честно говоря, я прекрасно проводила время в России, но с учетом того, что BG (Бриттни Грайнер) все еще незаконно содержится в тюрьме, никто туда не поедет, пока она не вернется домой", — сказала Брианна Стюарт, коллега Грайнер по команде из РФ, которая заплатила американкам миллионы долларов. Она также добавила, что сейчас многие спортсменки хотят уехать за границу, но при той же зарплате, что и в России, они выберут места получше.

[ + – ] Прошлой зимой в РФ играли около десяти американок из WNBA, но сейчас никто из них не планирует возвращаться.

Теперь Брианна Стюарт и другие звезды WNBA, такие как Джонквел Джонс и Кортни Вандерслут, которые также заработали миллионы долларов в российских клубах, этой зимой поедут в другие страны.

Трио американок, как и Грайнер, защищали цвета клуба "УГМК Екатеринбург", который выиграл пять титулов Евролиги за последние восемь сезонов и доминировал в европейском женском баскетболе на протяжении двадцати лет. За эту российскую команду также играли бывшие звезды WNBA ДеЛиша Милтон Джонс и Дайана Таурази.

Прошлой зимой в РФ играли примерно десять американок из WNBA, но сейчас никто из них не планирует возвращаться.

Стюарт, например, после Кубка мира поедет в Турцию — играть за стамбульский "Фенербахче". На берегах Босфора они заработают сотни тысяч долларов — намного меньше, чем в РФ.

"Дело в том, что наш клуб очень хорошо нас принял, у нас хорошие отношения с этими людьми, я никогда об этом не забываю. Но из-за ситуации BG сложно представить, что кто-то решится туда вернуться сейчас", — сказала 33-летняя Кортни Вандерслут, которая получила гражданство Венгрии и играет за местную команду.

Джонквел Джонс вместе со Стюарт будет выступать в турецкой лиге — за команду "Мерсин". 198-сантиметровая баскетболистка говорит, что готова вновь вернуться в Россию, после политических изменений в стране и освобождения Бриттни Грайнер.

Напомним, что в начале августа Химкинский суд приговорил баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам тюремного заключения и 1 млн рублей штрафа, признав американскую звезду виновной в контрабанде наркотиков.

Ранее Фокус сообщал, что "торговца смертью" Виктора Бута планировали обменять на Бриттни Грайнер.