Зірки баскетболу зі США відмовилися їхати в Росію навіть за мільйони доларів

В останні кілька десятиліть РФ була постійним місцем міграції баскетболісток у період міжсезоння в WNBA. Їм платили зарплату понад мільйон доларів і надавали все необхідне.

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На тлі вторгнення в Україну та після історії з американською баскетболісткою Бріттні Грайнер, яку в Росії засудили до 9 років в'язниці нібито за те, що в картриджах для вейпу в її багажі містилася гашишна олія, гравчині Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA) обирають інші країни для виступів. Про це повідомляє Independent.

Хоча останні кілька десятиліть Росія була постійним місцем для міграції баскетболісток у період міжсезоння WNBA, їм платили зарплату понад мільйон доларів, надавали всі необхідні ресурси та зручності.

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"Чесно кажучи, я чудово проводила час у Росії, але з урахуванням того, що BG (Бріттні Грайнер) усе ще незаконно утримують у в'язниці, ніхто туди не поїде, доки вона не повернеться додому", — сказала Бріанна Стюарт, колега Грайнер із команди з РФ, яка заплатила американкам мільйони доларів. Вона також додала, що зараз багато спортсменок хочуть виїхати за кордон, але за тієї ж зарплати, що і в Росії, вони виберуть кращі місця.

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Тепер Бріанна Стюарт та інші зірки WNBA, такі як Джонквел Джонс і Кортні Вандерслут, які також заробили мільйони доларів у російських клубах, цієї зими поїдуть в інші країни.

Тріо американок, як і Грайнер, захищали кольори клубу "УГМК Єкатеринбург", який виграв п'ять титулів Євроліги за останні вісім сезонів і домінував у європейському жіночому баскетболі протягом двадцяти років. За цю російську команду також грали колишні зірки WNBA ДеЛіша Мілтон Джонс і Даяна Тауразі.

Минулої зими в РФ грали приблизно десять американок із WNBA, але зараз ніхто з них не планує повертатися.

Стюарт, наприклад, після Кубка світу поїде в Туреччину грати за стамбульський "Фенербахче". На берегах Босфору вони зароблять сотні тисяч доларів — набагато менше, ніж у РФ.

"Справа в тому, що наш клуб дуже добре нас прийняв, у нас хороші стосунки з цими людьми, я ніколи про це не забуваю. Але через ситуацію BG важко уявити, що хтось наважиться туди повернутися зараз", — сказала 33-річна Кортні Вандерслут, яка отримала громадянство Угорщини та грає за місцеву команду.

Джонквел Джонс разом зі Стюарт виступатиме в турецькій лізі — за команду "Мерсін". 198-сантиметрова баскетболістка каже, що готова знову повернутися в Росію після політичних змін у країні та звільнення Бріттні Грайнер.

Нагадаємо, що на початку серпня Хімкинський суд засудив баскетболістку Бріттні Грайнер до 9 років тюремного ув'язнення й 1 млн рублів штрафу, визнавши американську зірку винною в контрабанді наркотиків.

Раніше Фокус повідомляв, що "торговця смертю" Віктора Бута планували обміняти на Бріттні Грайнер.