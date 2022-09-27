Александр Свищев о кубке Украины по водному поло: "Наш спорт – жив, он дарит людям эмоции!"

В соревновании приняли участие команды из разных уголков Украины.

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Во Львове завершились соревнования Кубка Украины по водному поло. Об этом сообщает Медиа-центр Федерации водного поло Украины.

Александр Свищев, президент Федерации, рассказал журналистам, как прошел Кубок во время полномасштабной войны в Украине. По его словам, соревнование прошло как среди женских команд, так и среди мужских. На кубок смогли приехать даже команды из Донбасса.

"Знаете, мы верили, что сможем провести кубок Украины по водному поло. Конечно, я переживал, ведь в Украине продолжается полномасштабная война и смогут ли все команды приехать на турнир, особенно с Востока страны и Киева. Но удалось, как казалось, невозможное: мы собрали мужские и женские команды", — говорит Александр Свищев.

Самым сложным было собрать женские команды, ведь немало украинок пришлось покинуть страну. "Многиедевушки находятся до сих пор за рубежом, там даже наша женская команда выступает в первой лиге Германии по водному поло. Не смогли приехать спортсменки из Харькова и Днепра", — рассказывает президент Федерации, — "Мы продемонстрировали, что водное поло ЖИВЕТ, несмотря на все трудности, которые есть в нашей стране. Жизнь продолжается, и спорт должен дарить эти эмоции людям".

Александр Свищев также сообщил, что Кубок по водному полу посетил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. "Мы поговорили о проблемах, которые наболели тренерам, услышали мнения функционеров и сейчас ведем активную работу. Для нас самое главное, чтобы дети с Востока Украины могли тренироваться и играть в водное поло. Это задача номер один для руководства ФВПУ. В этом направлении сейчас мы работаем", — заявил он. Президент ФВПУ поблагодарил министра и Львовскую городскую и областную власть и пожелал сил защитниками Украины: "Слава нашим защитникам и сил и терпения, чтобы выгнать оккупанта с нашей земли. Главная победа будет за ВСУ, я уверен".

Напомним, недавно Украина разгромила Армению в Лиге наций со счетом 5:0.