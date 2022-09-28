Спортивный отдых: 380 детей из Украины посетили детские спортивные лагеря от Parimatch Foundation

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Лето 2022-го. Миссия — подарить украинским детям спортивный, активный и незабываемый отдых. Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation взял на себя ответственность в сложнейшее для Украины время сделать все возможное, чтобы дети, которые непосредственно столкнулись с войной, могли отвлечься от обыденности, найти новых друзей, спортивные хобби, и ментально восстановиться. С начала полномасштабного вторжения россии Фонд начал программу "Помощь Украине", в рамках которой объединил усилия и партнеров в сферах медицинской, психологической, социальной и гуманитарной помощи. Организация спортивных лагерей для физической и психологической реабилитации детей — особый проект этой программы, который доказывает, что даже во время войны есть место настоящим радостям, ярким эмоциям и летнему драйву.

Parimatch Foundation взял на себя все расходы, а это более 6 миллионов гривен, по организации лагерей в Украине, Болгарии и на Кипре.

Всего 380 детей разных возрастных категорий среди которых дети-переселенцы из Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей, дети из многодетных семей Киевщины, Львовщины и Тернопольщины, дети-спортсмены из Николаевщины, а также дети, чьи родители пострадали на войне или именно сейчас защищают Украину на фронте, смогли посетить летние лагеря, организованные Фондом. 270 из них отдохнули в одной из рекреаций живописного Закарпатья. Благодаря партнерству Фонда с организацией BySport (Cyprus) 60 детей смогли посетить Кипр, а тренеры ФК "Ягуар" и организация Sport und Reisen Gommern UG способствовали тому, что еще 50 детей получили возможность отправиться на отдых в Болгарию.

Первые смены летних лагерей начались в июле. В частности Закарпатье смогло принять 3 смены подряд, каждая из которых длилась по 14 дней. В течение этих двух недель участники кемпов имели насыщенную спортивную программу: занятия по йоге, футболу, волейболу, танцам, гимнастике, плаванию. Дети были разделены на группы в соответствии с возрастом и спортивной подготовки и занимались со спортивными наставниками и тренерами. Кроме того, дети имели возможность выбрать себе кружки по интересам: музыка, пение, рисование, журналистика, блогинг, вебдизайн, иностранные языки и т. д.

Еще одной особенностью программы лагерей стало патриотическое воспитание молодежи и ознакомление со структурой государства, его главными ценностями и достижениями. Именно поэтому каждый день в лагере был посвящен отдельной теме: "День Силы Духа и сплоченности", "День экономики и финансовой грамотности" или "День выборов и демократии". Каждый участник лагеря был вовлечен в квестах, конференциях, концертах. Важной составляющей лагерей также стало направление mental health, благодаря которому дети смогли избавиться от тревожности, стресса и негативных воспоминаний.

Кипр принял две смены спортивного лагеря для украинских детей. Среди изюминок кипрского кемпа занятия по гребле на каноэ, пеший туризм, велоспорт, плавание, зумба и даже стрельба из лука. А чтобы особенно поощрить малышей заниматься спортом в лагерь приехали кипрские олимпийцы, спортсмены Федерации гребли на байдарках и каноэ Кипра и Кипрского яхт-клуба "Кирения". Титулованные атлеты на несколько часов превратились в инструкторов для юных участников лагеря и те смогли попробовать себя в новом спорте.

Не менее интересной была встреча детей с игроками футбольной команды "Арис" Лимасол. Звездные футболисты показали несколько фирменных финтов и провели тренировку на песке на берегу моря. А еще на Кипре международная гуманитарная организация Hope4Children провела два особых мероприятия для детей, переживших военную травму, с акцентом на игровую деятельность и искусство. Специалисты организации были поражены активностью и сосредоточенностью детей на тренинге.

Болгарский кемп состоялся в августе и стал своеобразным миксом активного спортивного лагеря и пляжного отдыха. Дети тренировались, участвовали в различных соревнованиях, а еще ежедневно отдыхали на пляже, или в аквапарке, и познавали культуру и традиции гостеприимной Болгарии.

— Спорт всегда помогает в стрессовых ситуациях, он эмоциональный двигатель. Но сейчас соревнования и просто тренировочный процесс, когда ребенок находится не в информационном поле, это уже хорошо. Дети много общались, веселились, выплескивали эмоции, а не носили их в себе, — поделился впечатлениями от кемпа в Болгарии президент спортивной академии "Ягуар" Денис Сухорук. — В лагере дети расслабились, поменяли свой привычный образ жизни, окружение, они начали раскрываться по-другому, но самое важное, что они отдохнули, морально окрепли и отвлеклись от стресса.

Parimatch Foundation делал и продолжает делать все возможное, чтобы улучшить здоровье и благосостояние общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению. Именно поэтому детские лагеря под патронатом фонда главный акцент сделали именно на спорте, физической и двигательной активности.

— Мы уверены, что спорт помогает улучшить ментальное здоровье. Во время пребывания детей в лагерях отдельное внимание было уделено их психологической реабилитации. На сегодня, это приоритетное направление работы, которое поддерживает Parimatch Foundation. Поэтому, в программу всех лагерей входила арт-терапия, групповая работа с детьми по преодолению страхов, стресса и агрессии. Мы продолжаем работать над тем, чтобы подобные спортивные детские лагеря стали традиционными, а их география расширилась, — отмечает президент Parimatch Foundation Катерина Белорусская.

В Фонде уверены, что каждый день, проведенный в лагерях при поддержки Parimatch Foundation, сделал лето-2022 спокойнее, уютнее, наполненным любовью и поддержкой для украинских детей, которые так в этом нуждались.