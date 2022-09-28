Спортивний відпочинок: 380 дітей з України відвідали дитячі табори від Parimatch Foundation

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Літо 2022-го. Місія – подарувати українським дітям спортивний, активний та незабутній відпочинок. Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation взяв на себе відповідальність в надскладний для України час зробити все можливе, аби діти, які безпосередньо стикнулися з війною, могли відволіктися від буденності, знайти нових друзів, спортивні хобі, та ментально відновитися. З початку повномасштабного вторгнення росії Фонд започаткував програму "Допомога Україні", в рамках якої об’єднав зусилля та партнерів у сферах медичної, психологічної, соціальної та гуманітарної підтримки. Організація спортивних таборів для фізичної та психологічної реабілітації дітей – особливий проєкт цієї програми, який доводить, що навіть під час війни є місце справжнім радощам, яскравим емоціям та літньому драйву.

Parimatch Foundation взяв на себе всі витрати, а це понад 6 мільйонів гривень, по організації таборів в Україні, Болгарії та на Кіпрі.

Загалом 380 дітей різних вікових категорій серед яких діти-переселенці з Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей, діти з багатодітних родин Київщини, Львівщини та Тернопільщини, діти-спортсмени з Миколаївщини, а також діти, чиї батьки постраждали на війні або саме зараз захищають Україну на фронті, змогли відвідати літні табори, організовані Фондом. 270 з них відпочили в одній з рекреацій мальовничого Закарпаття. Завдяки партнерству Фонду з організацією BySport (Cyprus) 60 дітей змогли відвідати Кіпр, а тренери ФК "Ягуар" та організація Sport und Reisen Gommern UG сприяли тому, що ще 50 дітей отримали можливість відправитися на відпочинок в Болгарію.

Перші зміни літніх таборів розпочалися в липні. Зокрема Закарпаття змогло прийняти 3 зміни поспіль, кожна з яких тривала по 14 днів. Протягом цих двох тижнів учасники кемпів мали насичену спортивну програму: заняття з йоги, футболу, волейболу, танців, гімнастики, плавання. Діти були поділені на групи відповідно до віку і спортивної підготовки та займалися зі спортивними наставниками та тренерами. Крім того, діти мали змогу обрати собі гуртки за інтересами: музика, співи, малювання, журналістика, блогінг, вебдизайн, іноземні мови, т.і.

Ще однією особливістю програми таборів стало патріотичне виховання молоді та ознайомлення зі структурою держави, її головними цінностями та здобутками. Саме тому кожен день у таборі був присвячений окремій темі: "День Сили Духу та згуртованості", "День економіки та фінансової грамотності" чи "День виборів та демократії". Кожен учасник табору був залучений у квестах, конференціях, концертах. Важливою складовою таборів також став напрямок mental health, завдяки якому діти змогли позбутися тривожності, стресу та негативних спогадів.

Кіпр прийняв дві зміни спортивного табору для українських дітей. Серед цікавинок кіпрського кемпу заняття з веслування на каное, піший туризм, велоспорт, плавання, зумба та навіть стрільба з лука. А щоб особливо заохотити малечу займатися спортом до табору завітали кіпрські олімпійці, спортсмени Федерації веслування на байдарках і каное Кіпру та Кіпрського яхт-клубу "Кіренія". Титуловані атлети на кілька годин перетворилися на інструкторів для юних учасників табору і ті змогли спробували себе у новому спорті.

Не менш цікавою була зустріч дітей з гравцями футбольної команди "Аріс" Лімасол. Зіркові футболісти показали кілька фірмових фінтів та провели тренування на піску на березі моря. А ще на Кіпрі міжнародна гуманітарна організація Hope4Children провела два особливі заходи для дітей, які пережили військову травму, з акцентом на ігрову діяльність та мистецтво. Спеціалісти організації були вражені активністю та зосередженістю дітей на тренінгу.

Болгарський кемп відбувся в серпні та став своєрідним міксом активного спортивного табору та пляжного відпочинку. Діти тренувалися, брали участь у різноманітних змаганнях, а ще щодня відпочивали на пляжі, або в аквапарку, та пізнавали культуру та традиції гостинної Болгарії.

— Спорт завжди допомагає у стресових ситуаціях, він емоційний двигун. Але зараз змагання і просто тренувальний процес, коли дитина перебуває не в інформаційному полі, це вже добре. Діти багато спілкувалися, веселилися, виплескували емоції, а не носили їх у собі, — поділився враженнями від кемпу в Болгарії президент спортивної академії "Ягуар" Денис Сухорук. — В таборі діти розслабилися, поміняли свій звичний спосіб життя, оточення, вони почали розкриватися по-іншому, але найважливіше, що вони відпочили, морально зміцніли і відволіклися від стресу.

Parimatch Foundation робив та продовжує робити усе можливе, аби покращити здоров'я та добробут суспільства, надаючи дітям рівні можливості та доступ до занять спортом і навчання. Саме тому дитячі табори під патронатом фонду головний акцент зробили саме на спорті, фізичній та руховій активності.

— Ми впевнені, що спорт допомагає покращити ментальне здоров’я. Під час перебування дітей в таборах окрема увага була приділена їхній психологічній реабілітації. На сьогодні, це пріоритетний напрямок роботи, який підтримує Parimatch Foundation. Тому, в програму всіх таборів входила арттерапія, групова робота з дітьми з подолання страхів, стресу та агресії. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб подібні спортивні дитячі табори стали традиційними, а їх географія розширилася, — зазначає президент Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

У Фонді впевнені, що кожен день проведений у таборах від Parimatch Foundation зробив літо-2022 спокійніше, затишніше, сповненим любов’ю та підтримкою для українських дітей, які так цього потребували.