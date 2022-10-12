Рисковал головой: защитнику "Реала" наложили швы после столкновения с вратарем "Шахтера"

Антонио Рюдигеру, забившему важный гол в ворота "горняков", после матча наложили швы. Голкиперу Анатолию Турбину также понадобилась помощь врачей. Оба футболиста идут на поправку после опасного столкновения.

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Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что у защитника команды Антонио Рюдигера, который с окровавленным лицом покидал поле в матче Лиги чемпионов против "Шахтера", было рассечение в области лба. "Он восстанавливается, у него боевой настрой", приводит слова итальянского специалиста пресс-служба "Королевского клуба".

"Он смеялся и был рад, что удалось забить важный гол", — ответил Анчелотти после матча на вопрос журналистов.

В своем посте в соцсетях футболист заверил болельщиков, что здоровье в порядке.

[ + – ] Антонио Рюдигер

"Что тебя не убивает, делает сильнее, — процитировал Рюдигер немецкого философа. — Я в порядке, спасибо за все ваши сообщения".

Анатолий Трубин опубликовал фото после матча c "Реалом"

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своем самочувствии после опасного столкновения с игроком мадридского "Реала" Антонио Рюдигером и поблагодарил всех за поддержку.

[ + – ] Анатолий Трубин

"Скажу скажу, чувствую себя хорошо. Зашили, забинтовали, почти как новый", — написал Трубин и дополнил пост свежим фото.

"Спасибо всем, кто сейчас работает на нашу общую победу — победу нашей страны. ВСУ, волонтеры, все-все, кто стоят, держатся, донатят и никогда не сдаются. Потому что мы — украинцы! Мы обязательно победим!" — говорится в его сообщении.

[ + – ] Анатолий Трубин и Антонио Рюдигер

Что произошло в матче "Шахтер" – "Реал"?

На последних минутах матча Лиги чемпионов против "Реала" Трубин выходил на подачу, пытаясь помешать защитнику сборной Германии Антонио Рюдигеру. Неудачно. Рюдигер сравнял счет, итоговая ничья вывела его команду в плей-офф ЛЧ.

[ + – ] Столкновение Трубина и Рюдигера

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что в этом эпизоде вратарь "горняков" грубо ошибся. Трубин не оценил того, что защитник, весь матч преимущественно выполнявший свои основные функции, на последних минутах стал выдвигаться на место центрального нападающего. А подачи разыгрывающего Тони Крооса шли именно на него.

"Грубейшая ошибка на выходе под занавес игры. А ведь Кроос и Рюдигер уже предупредили, уже показали это оружие… Никакой самоотверженности в этом нет — напрасные надежды защитников, опоздание голкипера", — написал журналист, добавив, что такая ошибка заставила беспокоиться о здоровье обоих футболистов.

В истории футбола подобные эпизоды — когда вратарь борется с нападающим за верховой мяч — часто заканчивались серьезными травмами, были и трагические случаи.

В полуфинальном матче ЧМ-1982 вратарь сборной ФРГ Тони Шумахер выходил на мяч с высоко поднятым коленом, в результате игрока французской сборной Патрика Баттистона унесли с поля без трех зубов.

[ + – ] Столкновение Баттистона и Шумахера.

В августе 2001 года вратарь сборной Украины Сергей Перхун, игравший за московский "ЦСКА", после похожего столкновения с нападающим "Анжи" Будуном Будуновым получил черепно-мозговую травму и спустя 10 дней умер в больнице от отека мозга.

[ + – ] Эпизод столкновения Перхуна и Будунова — смотреть с 1:14.

Ранее Фокус сообщал, что варшавский матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал" завершился вничью 1:1. "Горняки" открыли счет в начале второго тайма, но не удержали победу на последних минутах. В Мадриде же испанцы уверенно переиграли украинскую команду: 2:1.