Жахливе зіткнення у матчі "Реал" – "Шахтар": Трубін і Рюдігер розповіли про травми

Антоніо Рюдігеру, який забив важливий гол у ворота "гірників", після матчу наклали шви. Голкіперу Анатолію Трубіну також знадобилася допомога лікарів. Обидва футболісти одужують після небезпечного зіткнення.

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Тренер команди "Реал Мадрид" Карло Анчелотті розповів, що захисник команди Антоніо Рюдігер, який із закривавленим обличчям залишав поле в матчі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря", мав рану у ділянці чола. "Він відновлюється, має бойовий настрій", наводить слова італійського фахівця пресслужба "Королівського клубу".

"Він сміявся і був радий, що вдалося забити важливий гол", — відповів Анчелотті після матчу на запитання журналістів.

У своєму дописі у соцмережах футболіст запевнив уболівальників, що в нього зі здоров'ям все гаразд.

"Що тебе не вбиває, робить сильніше, — процитував Рюдігер німецького філософа. — Я в нормі, дякую за всі ваші повідомлення".

Анатолій Трубін опублікував фото після матчу з "Реалом"

Голкіпер "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін розповів про своє самопочуття після небезпечного зіткнення з гравцем мадридського "Реалу" Антоніо Рюдігером і подякував усім за підтримку.

[ + – ] Анатолій Трубін

"Скажу, що почуваюся добре. Зашили, забинтували, майже як новий", — написав Трубін і доповнив допис свіжим фото.

"Дякую всім, хто зараз працює на нашу спільну перемогу — перемогу нашої країни. ЗСУ, волонтери, всі, хто стоять, тримаються, відправляють гроші і ніколи не здаються. Бо ми — українці! Ми обов'язково переможемо!" — йдеться у його повідомленні.

[ + – ] Анатолій Трубін та Антоніо Рюдігер

Що сталося у матчі "Шахтар" – "Реал"?

На останніх хвилинах матчу Ліги чемпіонів проти команди "Реал Мадрид" Трубін виходив на подачу, намагаючись перешкодити захиснику збірної Німеччини Антоніо Рюдігеру. Безуспішно. Рюдігер зрівняв рахунок, тому нічия вивела його команду до плей-оф ЛЧ.

[ + – ] Зіткнення Трубіна та Рюдігера

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає, що в цьому епізоді воротар "гірників" грубо схибив. Трубін не оцінив того, що захисник, який весь матч переважно виконував свої основні функції, на останніх хвилинах став висуватися на місце центрального нападника. А подачі півзахисника Тоні Крооса, йшли саме на нього.

"Груба помилка на виході у кінці гри. Адже Кроос і Рюдігер вже попередили, вже показали цю зброю... Жодної самовідданості в цьому немає — марні сподівання захисників, запізнення голкіпера", — написав журналіст, додавши, що така помилка змусила турбуватися про здоров'я обох футболістів.

В історії футболу подібні епізоди, коли воротар змагається з нападником за верховий м'яч, часто закінчувалися серйозними травмами, були і трагічні випадки.

У півфінальному матчі ЧС-1982 воротар збірної ФРН Тоні Шумахер виходив на м'яч із високо піднятим коліном, в результаті гравця французької збірної Патріка Баттістона забрали з поля без трьох зубів.

[ + – ] Зіткнення Баттистона та Шумахера.

У серпні 2001 року воротар збірної України Сергій Перхун, який грав за московський "ЦСКА", після схожого зіткнення з нападником "Анжі" Будуном Будуновим отримав черепно-мозкову травму і через 10 днів помер у лікарні від набряку мозку.

[ + – ] Епізод зіткнення Перхуна та Будунова — дивитися з 1:14.

Раніше Фокус повідомляв, що варшавський матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Реал" завершився внічию 1:1. "Гірники" відкрили рахунок на початку другого тайму, але не втримали перемогу на останніх хвилинах. У Мадриді ж іспанці впевнено переграли українську команду : 2:1.