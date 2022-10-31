Украинский стронгмен стал самым сильным человеком планеты во второй раз (фото, видео)

После объявления победы Алексей Новиков поблагодарил украинских военных за защиту страны и вспомнил фразу про Россию, сказанную президентом "Ингульца" Александром Поворозником.

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Самый сильный человек планеты украинец Алексей Новиков победил на турнире Rogue Invitational в США и эмоционально отреагировал на свою победу. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

[ + – ] Алексей Новиков на пьедестале

В то время как спортивные комментаторы обсуждали в прямом эфире победу Новикова, он подошел вплотную к камере и выкрикнул в нее лозунг "Слава Украине, слава нации и п*здец Российской Федерации".

Новиков также написал о своей победе в личном аккаунте в Инстаграме и подчеркнул, что посвятил ее Украине и украинскому народу.

"Какое прекрасное окончание спортивного сезона. Как и все победы этого года, эта также посвящена Украине и украинскому народу, я вас люблю вы непревзойденны, горд быть украинцем", — написал спортсмен.

Кроме того, он отдельно выразил благодарность Вооруженным силам Украины.

"Спасибо всем кто приложил руку к тому, что я могу тренироваться в Украине и как украинец, низкий поклон всем, кто защищает мою страну. Каждый делает свою работу и делайте ее как можно лучше", — подчеркнул Новиков.

Стронгмен также выразил надежду, что в ближайшее время Украина докажет, что она — сильнейшая не только на спортивной арене.

Напомним, в ноябре 2020 года молодой украинец Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты. Это произошло на соревнованиях World Strongest Man в Брейдентоне, Флорида, США.

Фокус также писал, что самый сильный человек планеты украинец Алексей Новиков вернулся на родину. В аэропорту Борисполь спортсмена встречала семья, группа поддержки и самый сильный человек планеты 2004 года Василий Вирастюк.