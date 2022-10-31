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Спорт

Украинский стронгмен стал самым сильным человеком планеты во второй раз (фото, видео)

новиков, стронгмен
Самый сильный украинец оригинально отреагировал на свою победу

После объявления победы Алексей Новиков поблагодарил украинских военных за защиту страны и вспомнил фразу про Россию, сказанную президентом "Ингульца" Александром Поворозником.

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Самый сильный человек планеты украинец Алексей Новиков победил на турнире Rogue Invitational в США и эмоционально отреагировал на свою победу. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

Алексей Новиков, Алексей Новиков на пьедестале, спортсмен Алексей Новиков Fullscreen
Алексей Новиков на пьедестале

В то время как спортивные комментаторы обсуждали в прямом эфире победу Новикова, он подошел вплотную к камере и выкрикнул в нее лозунг "Слава Украине, слава нации и п*здец Российской Федерации".

Новиков также написал о своей победе в личном аккаунте в Инстаграме и подчеркнул, что посвятил ее Украине и украинскому народу.

"Какое прекрасное окончание спортивного сезона. Как и все победы этого года, эта также посвящена Украине и украинскому народу, я вас люблю вы непревзойденны, горд быть украинцем", — написал спортсмен.

Кроме того, он отдельно выразил благодарность Вооруженным силам Украины.

"Спасибо всем кто приложил руку к тому, что я могу тренироваться в Украине и как украинец, низкий поклон всем, кто защищает мою страну. Каждый делает свою работу и делайте ее как можно лучше", — подчеркнул Новиков.

Стронгмен также выразил надежду, что в ближайшее время Украина докажет, что она — сильнейшая не только на спортивной арене.

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Напомним, в ноябре 2020 года молодой украинец Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты. Это произошло на соревнованиях World Strongest Man в Брейдентоне, Флорида, США.

Фокус также писал, что самый сильный человек планеты украинец Алексей Новиков вернулся на родину. В аэропорту Борисполь спортсмена встречала семья, группа поддержки и самый сильный человек планеты 2004 года Василий Вирастюк.