Український стронгмен став найсильнішою людиною планети вдруге (фото, відео)

Після оголошення перемоги Олексій Новіков подякував українським військовим за захист країни та згадав фразу про Росію, сказану президентом "Інгульця" Олександром Поворозником.

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Найсильніша людина планети українець Олексій Новіков переміг на турнірі Rogue Invitational у США й емоційно відреагував на свою перемогу. Про це повідомляє пресслужба організації у Twitter.

[ + – ] Олексій Новіков на п'єдесталі

Тоді як спортивні коментатори обговорювали в прямому ефірі перемогу Новікова, він підійшов впритул до камери та вигукнув у неї гасло: "Слава Україні, слава нації та п*здець Російській Федерації".

Новіков також написав про свою перемогу в особистому акаунті в інстаграмі та наголосив, що присвятив її Україні й українському народу.

"Яке чудове закінчення спортивного сезону. Як і всі перемоги цього року, ця також присвячена Україні та українському народу, я вас люблю, ви неперевершені, гордий бути українцем", — написав спортсмен.

Крім того, він окремо висловив подяку Збройним силам України.

"Дякую всім, хто приклав руку до того, що я можу тренуватися в Україні і як українець, низький уклін усім, хто захищає мою країну. Кожен робить свою роботу і робіть її якнайкраще", — підкреслив Новіков.

Стронгмен також висловив сподівання, що найближчим часом Україна доведе, що вона найсильніша не лише на спортивній арені.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року молодий українець Олексій Новіков завоював титул найсильнішої людини планети. Це сталося на змаганнях World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США.

Фокус також писав, що найсильніша людина планети українець Олексій Новіков повернувся на батьківщину. В аеропорту Бориспіль спортсмена зустрічала родина, група підтримки та найсильніша людина планети 2004 року Василь Вірастюк.