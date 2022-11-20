Budweiser показал гору пива, которую пришлось изъять из-за запрета в Катаре

В компании уже предложили все невостребованное пиво стране, которая выиграет ЧМ.

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Крупнейший производитель пива Budweiser показал склад с тысячами банок пива, которое пришлось изъять из продажи в Катаре, после того, как там в последнюю минуту запретили продавать алкоголь на стадионах. Гигант напитков был объявлен одним из спонсоров турнира. Но теперь он может продавать только безалкогольную версию своего пива. Об этом пишет Daily Mail.

Это оставило Budweiser с перспективой того, что большое количество запасов пива теперь пропадет.

Тем не менее, в компании предложили грандиозный запас пива стране, которая выйдет победителем на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Гигант по производству напитков был объявлен одним из спонсоров турнира, и ему была предоставлена ​​монополия на продажу пива на территории, но теперь он может продавать там только свою безалкогольную версию своего пива.

Разъяренные футбольные болельщики начали требовать возмещения у боссов чемпионата мира, когда решение было принято в пятницу, предположительно под давлением королевской семьи Катара.

Budweiser сначала высмеял объявление о запрете алкоголя на стадионах в пятницу, написав в Twitter: "Ну, это неловко …", но позже твит был удален.

[ + – ] Твит компании Budweiser о том, кому достанется невостребованное пиво Фото: Twitter Budweiser

В новом сообщении написано: "Новый день, новый твит. Страна-победитель получит банки. Кто же это будет?"

Говорят, что корабли с пивом совершили 8000-мильное путешествие в Катар из пивоварен в Лондоне, Ланкашире и Уэльсе.

В Катаре алкоголь запрещен. Туристы могут покупать или употреблять алкоголь только в лицензированных отелях или ресторанах.

Исключения для чемпионата мира ранее означали, что болельщики могли покупать пиво в специальных "фан-зонах" или в залах стадиона.

Но в Катаре в итоге отказались от этой затеи, так что теперь пиво можно продавать только внутри "фан-зон".

Пинта будет стоит около 14 долларов, купить пиво можно будет только в определенное время, и каждый человек сможет купить только четыре порции и не более.

Болельщики, наблюдающие за играми чемпионата мира по футболу на стадионе, не смогут покупать алкоголь на месте. Исключение лишь для тех, кто выкупил вип-ложи, но их стоимость начинается от 75 тысяч долларов за вечер.

Прилавки Budweiser, которые продавали пиво болельщикам до и после матчей, теперь стоят пустыми, и вместо них можно будет продавать только Bud Zero.

А офиицальная Доха также может столкнуться с судебным иском, поскольку подписала контракты, в которых обязуется "уважать спонсоров ФИФА".