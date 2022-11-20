Budweiser показав гору пива, яку довелося вилучити через заборону Катару

У компанії вже запропонували все невзяте пиво країні, яка виграє ЧС.

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Найбільший виробник пива Budweiser показав склад із тисячами банок пива, яке довелося вилучити із продажу в Катарі, після того, як там в останню хвилину заборонили продавати алкоголь на стадіонах. Гігант напоїв було оголошено одним зі спонсорів турніру. Але тепер він може продавати лише безалкогольну версію свого пива. Про це пише Daily Mail.

Це залишило Budweiser з перспективою того, що багато запасів пива тепер пропаде.

Однак, у компанії запропонували грандіозний запас пива країні, яка вийде переможцем на Чемпіонаті світу з футболу у Катарі.

Гігант з виробництва напоїв був оголошений одним зі спонсорів турніру, і йому було надано монополію на продаж пива на території, але тепер він може продавати там лише свою безалкогольну версію свого пива.

Розлючені футбольні вболівальники почали вимагати відшкодування у босів чемпіонату світу, коли рішення було ухвалено в п'ятницю, ймовірно, під тиском королівської родини Катару.

Budweiser спочатку висміяв оголошення про заборону алкоголю на стадіонах у п'ятницю, написавши у Twitter: "Ну, це ніяково…", але пізніше твіт був вилучений.

[ + – ] Твіт компанії Budweiser про те, кому дістанеться незатребуване пиво Фото: Twitter Budweiser

У новому повідомленні написано: "Новий день, новий твіт. Країна-переможець отримає банки. Хто ж це буде?"

Кажуть, що кораблі з пивом здійснили 8000-мильну подорож до Катару з пивоварень у Лондоні, Ланкаширі та Уельсі.

У Катарі алкоголь заборонено. Туристи можуть купувати чи вживати алкоголь лише у ліцензованих готелях чи ресторанах.

Винятки для чемпіонату світу раніше означали, що вболівальники могли купувати пиво у спеціальних "фан-зонах" чи залах стадіону.

Але в Катарі зрештою відмовилися від цієї витівки, тож тепер пиво можна продавати лише всередині "фан-зон".

Пінта коштуватиме близько 14 доларів, купити пиво можна буде лише у певний час, і кожна людина зможе купити лише чотири порції та не більше.

Вболівальники, які спостерігають за іграми чемпіонату світу з футболу на стадіоні, не матимуть змоги купувати алкоголь на місці. Виняток лише для тих, хто викупив віп-ложі, але їхня вартість починається від 75 тисяч доларів за вечір.

Прилавки Budweiser, які продавали пиво вболівальникам до та після матчів, тепер стоять порожніми, і замість них можна буде продавати лише Bud Zero.

А офіційна Доха також може зіткнутися із судовим позовом, оскільки підписала контракти, в яких зобов'язується "поважати спонсорів ФІФА".