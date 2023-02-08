В рамках международных соревнований по дзюдо на Кипре юные спортсмены из Бучи, Гостомеля и Ирпеня почтили память жертв террора у украинского мемориала

На международных соревнованиях на Кипре юные спортсмены из Бучи и Ирпеня почтили память жертв террора.

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Дети из пострадавших регионов Украины – участники международного проекта спортивных лагерей Olympic Dreams и подопечные БФ "Майбутнє – дітям", отдали почести жертвам российского террора возле украинского мемориала "Якорь сердце", который привезли из Одессы в Ларнаку (Кипр). Об этом сообщается на официальном сайте Фонда.

Международный проект спортивных лагерей Olympic Dreams на Кипре, в рамках которого дети-спортсмены из пострадавших регионов Украины получили возможность системно тренироваться в безопасных условиях, продолжается уже более месяца. Это продолжение начатого Фондом "Майбутнє – дітям" в 2022 году в Греции формата Olympic Dreams, который сейчас успешно реализуется в ряде безопасных стран.

"Война коснулась почти каждого дома нашей группы детей-спортсменов, повреждены наши залы в Ирпене, Буче и Гостомеле, сегодня в условиях обстрелов и постоянных воздушных тревог просто невозможно организовать тренировочный процесс. Проект Olympic Dreams дал возможность сохранить спортивный коллектив, входящий в украинскую сборную по дзюдо, ведь в спорте нет места для паузы: если ты не тренируешься хотя бы неделю – ты уже проиграл на международных соревнованиях", – отметил заслуженный тренер Украины Карен Балаян.

Группа спортсменов-дзюдоистов из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Донецка, Луганска сейчас возобновила свои тренировки на побережье Кипра, держит спортивный фронт и продолжает готовиться и представлять честь Украины на международных турнирах.

"Главной целью проекта Olympic Dreams является поддержка украинских спортсменов, их оздоровление, а также обеспечение их устойчивого тренировочного процесса и получения международного спортивного опыта для будущих побед Украины на мировых аренах", – рассказал меценат БФ "Майбутнє – дітям" Анатолий Бойко.

Данный проект стал возможным благодаря поддержке Минмолодежи и спорта, МИД, Посольства Украины в Республике Кипр и лично Посла Руслана Нимчинского, НОК Украины, Федерации дзюдо Украины, партнерского фонда KEPAKY и других партнеров и меценатов.

Напомним, что в прошлом году более 100 юных спортсменов в рамках проекта Olympic Dreams получили возможность в течение 3 месяцев безопасно тренироваться на территории Греции, благодаря чему Украина получила уже не одну медаль на международных турнирах. К 17 медалям разного достоинства, полученных подопечными БФ "Майбутнє – дітям" в 2022 году, добавились 30 медалей, уже завоеванных ими в 2023.

Для справки:

Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям" еще до войны занимался детьми, находившимися в интернате при Нижнебыстровской гимназии. С началом полномасштабного вторжения рф в Украину на территории гимназии был создан приют для внутренне перемещенных лиц.

На сегодня команда Фонда поддержала уже более 500 подопечных (дети гимназии, семьи ВПЛ с детьми), количество которых постоянно увеличивается. Всего в 2022 году, кроме убежища, одежды и средств гигиены, Фонд обеспечил около 150 000 порций пищи, а также системно улучшает условия проживания, обучения и досуга подопечных.

С 2022 года Фонд развивает проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams, главной целью которого является поддержка украинских спортсменов, их оздоровление, а также обеспечение их устойчивого тренировочного процесса и получения международного спортивного опыта для будущих побед Украины на мировых аренах.

Отчет за 2022 год на сайте Фонда.

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