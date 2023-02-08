У межах міжнародних змагань з дзюдо на Кіпрі юні спортсмени з Бучі, Гостомеля та Ірпеня віддали шану жертвам терору біля українського меморіалу

На міжнародних змаганнях на Кіпрі юні спортсмени з Бучі та Ірпеня віддали шану жертвам терору.

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Діти з постраждалих регіонів України — учасники міжнародного проєкту спортивних таборів Olympic Dreams та підопічні БФ "Майбутнє – дітям", віддали шану жертвам російського терору біля українського меморіалу "Якір серце", який привезли з Одеси до Ларнаки (Кіпр). Про це повідомляється на офіційному сайті Фонду.

Міжнародний проєкт спортивних таборів Olympic Dreams на Кіпрі, в рамках якого діти-спортсмени з Бучі, Гостомеля та Ірпеня отримали можливість системно тренуватися у безпечних умовах, триває вже понад місяць. Це продовження започаткованого Фондом "Майбутнє – дітям" у 2022 році у Греції формату Olympic Dreams, що нині успішно реалізується в ряді безпечних країн.

"Війна торкнулася майже кожної домівки нашої групи дітей-спортсменів, пошкоджено наші зали в Ірпені, Бучі та Гостомелі, сьогодні в умовах обстрілів та постійних повітряних тривог просто неможливо організувати тренувальний процес. Проєкт Olympic Dreams дав можливість зберегти спортивний колектив, що входить до української збірної з дзюдо, адже в спорті немає місця для паузи: якщо ти не тренуєшся хоча б тиждень – ти вже програв на міжнародних змаганнях", – зазначив заслужений тренер України Карен Балаян.

Група спортсменів-дзюдоїстів з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Донецька, Луганська наразі відновила свої тренування на узбережжі Кіпру, тримає спортивний фронт й продовжує готуватися та представляти честь України на міжнародних турнірах.

"Головною метою проєкту Olympic Dreams є підтримка українських спортсменів, їх оздоровлення, а також забезпечення їх сталого тренувального процесу та отримання міжнародного спортивного досвіду задля майбутніх перемог України на світових аренах", – розповів меценат БФ "Майбутнє – дітям" Анатолій Бойко.

Цей проєкт став можливим завдяки підтримці Мінмолоді та спорту, МЗС, Посольства України в Республіці Кіпр та особисто Посла Руслана Німчинського, НОК України, Федерації дзюдо України, партнерського фонду KEPAKY та інших партнерів та меценатів.

Нагадаємо, що минулого року понад 100 юних спортсменів в рамках проєкту Olympic Dreams отримали можливість протягом 3 місяців безпечно тренуватись на території Греції, завдяки чому Україна отримала вже не одну медаль на міжнародних турнірах. До 17 медалей різного ґатунку, здобутих підопічними БФ "Майбутнє — дітям" у 2022 році, додались 30 медалей, вже завойованих ними у 2023.

Для довідки:

Благодійний фонд "Майбутнє — дітям" ще до війни опікувався дітьми, що перебували в інтернаті при Нижньобистрівській гімназії. З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну на території гімназії було створено прихисток для внутрішньо переміщених осіб.

На сьогодні команда Фонду підтримала вже понад 500 підопічних (діти гімназії, сімʼї ВПО із дітьми), кількість яких постійно збільшується. Загалом 2022 року, окрім прихистку, одягу та засобів гігієни, Фонд забезпечив близько 150 000 порцій їжі, а також системно покращує умови проживання, навчання та дозвілля підопічних.

З 2022 року Фонд розвиває проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams, головною метою якого є підтримка українських спортсменів, їх оздоровлення, а також, забезпечення їх сталого тренувального процесу та отримання міжнародного спортивного досвіду задля майбутніх перемог України на світових аренах.

Звіт за 2022 на сайті Фонду.

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