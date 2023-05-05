Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Спорт

Была беременна. Олимпийскую чемпионку Тори Боуи нашли мертвой при загадочных обстоятельствах

Тори Боуи, легкоатлетка, умерла тори боуи, олимпийская чемпионка, смерть спортсменки
Фото: Getty Images | Тори Боуи в 2016 году

Чемпионка Рио-2016 года американка Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет. СМИ сообщают, что она покончила с собой.

Related video

В своем доме в Флориде была найдена мертвой олимпийская чемпионка Тори Боуи. СМИ сообщают, что она совершила самоубийство, а также о том, что она была беременна. Об этом пишет Daily Mail.

Тори Боуи завоевала золото в эстафете 4×100 метров на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На той же Олимпиаде спортсменка стала второй в забеге на 100 м и завоевала бронзу в беге на 200 м. В последний раз она выступала на чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Катаре. Также она снималась для рекламных кампейнов Valentino и ESPN.

О смерти Тори первой сообщила пресс-служба агентства Icon Management, представлявшего ее интересы.

"Мы опустошены, потому что должны сообщить вам о смерти Тори Боуи. Мы потеряли дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который так ярко сиял. Мы убиты горем, наши молитвы сейчас с семьей и друзьями Тори", — говорится в заявлении.

Тори Боуи

Ранее Тори Боуи говорила, что спорт спас ее от суицида. "Помню, как я увидела пистолет и подумала: боже, вот как я должна умереть", — признавалась Боуи в 2017 году.

В последние годы олимпийская чемпионка проживала в престижном пригороде Орландо Винтер-Гарден, Флорида.

Ее соседи рассказывают, что она была шумной соседкой. Однажды она набросилась на своего бойфренда с ножом прямо на улице, а раз забросала яйцами дом напротив. Она часто оставляла дверь открытой, так что соседи опасались, что в дом забрались грабители.

"Однажды я вышла из дома, а она стояла на улице, сжимала нож и кричала на мужчину. Мой друг поговорил с ней и успокоил, но это было очень страшно. Ее жизнь была беспорядочной и нездоровой, но я очень сожалею о том, что с ней случилось. Она была так молода", — вспоминает 52-летняя соседка Зехра Угурлу.

"Мы часто слышали крики и скандалы, громкую музыку посреди ночи… но в последнее время ей стало намного лучше", — сказал еще один из соседей легкоатлетки.

Также ее соседи и друзья утверждают, что Тори была беременна. Они отмечают, что она выглядела так, будто была на "седьмом-восьмом месяце беременности".

В полиции Орландо пока сообщили очень мало. По официальным данным, их вызвали в дом Тори, потому что соседи и друзья сообщили, что она не выходила на связь несколько дней. И полицейские обнаружили ее мертвой. О причинах смерти не сообщается.

Дом Боуи стоимостью 500 000 долларов находился на грани конфискации в течение последних двух лет, поскольку она была должна более 22 000 долларов ассоциации домовладельцев, согласно судебным документам. Кроме этого, с 2019 года у нее скопилось много неоплаченных штрафов за вождение.

Тори Боуи и ее сестра Тамара выросли в Сэнд-Хилле, штат Миссисипи. Мать девочек отдала их в приемную семью сразу после рождения. После их удочерила их биологическая бабушка.

Тори Боуи

Тори говорила в интервью, что добилась успеха, потому что боролась всю свою жизнь. "Я родом из маленького городка. Там, откуда я родом, мы не должны преуспеть. Это была борьба с первого дня. Вся моя жизнь была борьбой. Я прошла через многое, и я ничему не позволю победить меня", — говорила чемпионка в интервью.

Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом погиб украинский легкоатлет Роман Полищук. Роман занимался прыжками в длину и был воспитанником тренера Ирины Пустовойт.