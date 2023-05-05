Была беременна. Олимпийскую чемпионку Тори Боуи нашли мертвой при загадочных обстоятельствах

Чемпионка Рио-2016 года американка Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет. СМИ сообщают, что она покончила с собой.

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В своем доме в Флориде была найдена мертвой олимпийская чемпионка Тори Боуи. СМИ сообщают, что она совершила самоубийство, а также о том, что она была беременна. Об этом пишет Daily Mail.

Тори Боуи завоевала золото в эстафете 4×100 метров на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На той же Олимпиаде спортсменка стала второй в забеге на 100 м и завоевала бронзу в беге на 200 м. В последний раз она выступала на чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Катаре. Также она снималась для рекламных кампейнов Valentino и ESPN.

О смерти Тори первой сообщила пресс-служба агентства Icon Management, представлявшего ее интересы.

"Мы опустошены, потому что должны сообщить вам о смерти Тори Боуи. Мы потеряли дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который так ярко сиял. Мы убиты горем, наши молитвы сейчас с семьей и друзьями Тори", — говорится в заявлении.

Тори Боуи

Ранее Тори Боуи говорила, что спорт спас ее от суицида. "Помню, как я увидела пистолет и подумала: боже, вот как я должна умереть", — признавалась Боуи в 2017 году.

В последние годы олимпийская чемпионка проживала в престижном пригороде Орландо Винтер-Гарден, Флорида.

Ее соседи рассказывают, что она была шумной соседкой. Однажды она набросилась на своего бойфренда с ножом прямо на улице, а раз забросала яйцами дом напротив. Она часто оставляла дверь открытой, так что соседи опасались, что в дом забрались грабители.

"Однажды я вышла из дома, а она стояла на улице, сжимала нож и кричала на мужчину. Мой друг поговорил с ней и успокоил, но это было очень страшно. Ее жизнь была беспорядочной и нездоровой, но я очень сожалею о том, что с ней случилось. Она была так молода", — вспоминает 52-летняя соседка Зехра Угурлу.

"Мы часто слышали крики и скандалы, громкую музыку посреди ночи… но в последнее время ей стало намного лучше", — сказал еще один из соседей легкоатлетки.

Также ее соседи и друзья утверждают, что Тори была беременна. Они отмечают, что она выглядела так, будто была на "седьмом-восьмом месяце беременности".

В полиции Орландо пока сообщили очень мало. По официальным данным, их вызвали в дом Тори, потому что соседи и друзья сообщили, что она не выходила на связь несколько дней. И полицейские обнаружили ее мертвой. О причинах смерти не сообщается.

Дом Боуи стоимостью 500 000 долларов находился на грани конфискации в течение последних двух лет, поскольку она была должна более 22 000 долларов ассоциации домовладельцев, согласно судебным документам. Кроме этого, с 2019 года у нее скопилось много неоплаченных штрафов за вождение.

Тори Боуи и ее сестра Тамара выросли в Сэнд-Хилле, штат Миссисипи. Мать девочек отдала их в приемную семью сразу после рождения. После их удочерила их биологическая бабушка.

Тори Боуи

Тори говорила в интервью, что добилась успеха, потому что боролась всю свою жизнь. "Я родом из маленького городка. Там, откуда я родом, мы не должны преуспеть. Это была борьба с первого дня. Вся моя жизнь была борьбой. Я прошла через многое, и я ничему не позволю победить меня", — говорила чемпионка в интервью.

Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом погиб украинский легкоатлет Роман Полищук. Роман занимался прыжками в длину и был воспитанником тренера Ирины Пустовойт.