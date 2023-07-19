"Под нейтральным флагом": гимнастов из РФ и Беларуси допустят к соревнованиям

Россияне и белоруссы смогут принять участие в соревнованиях без какой-либо связи с со своей страной.

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Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики 19 июля принял решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте FIG.

Решение объясняется тем, что федерация уважает "право всех спортсменов, независимо от их национальности, на обращение без дискриминации".

"Принимая российских и белорусских гимнасток для участия в соревнованиях в качестве независимых и нейтральных, FIG обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру", — заявил также президент федерации Моринари Ватанабе.

Относительно участия спортсменов с российским и белорусским спортивным гражданством в соревнованиях, санкционированных FIG, исполком принял следующее решение:

Разрешить на строгих условиях участие спортсменов и вспомогательного персонала спортивной национальности России и Беларуси в санкционированных FIG мероприятиях, перечисленных в календаре FIG как "индивидуальные нейтральные спортсмены", без какого-либо участия или связи с Российской Федерацией или Республикой Беларусь, их соответствующими национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.

Установить строгое требование нейтральности по отношению к Российской Федерации и Республике Беларусь для любого участия в санкционированном FIG мероприятии.

Участие спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов будет сопровождаться рядом мер, описанных в Специальных правилах, направленных на обеспечение строгого соблюдения требований нейтральности.

Любой спортсмен, желающий получить статус "индивидуальный нейтральный спортсмен", должен будет подать заявку в комитет Международной федерации гимнастики в соответствии со специальными правилами. Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях, санкционированных FIG, с 1 января 2024 года.

В Международной федерации гимнастики, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году будет определять МОК.

Комитет завершит работу над специальными правилами, которые опубликует в ближайшие недели.

Спортивное гражданство — это институт, определяющий правовую связь спортсмена с тем или иным государством, определяющий спортивно-профессиональные отношения спортсмена с национальными спортивными федерациями, предполагающий возможность играть за ту или иную национальную сборную.

Напомним, 10 июля Беленюк объяснил, чем обернется для россиян встреча с украинцами на Олимпиаде. Знаменитый борец указал, что российские спортсмены трусливо молчали в то время, как их страна принесла Украине много горя.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что IWF допустит россиян и белорусов к соревнованиям. В Международной федерации тяжелой атлетики заявили, что по-прежнему солидарны с Украиной. При этом в организации считают, что национальность не должна влиять на возможность заниматься спортом.