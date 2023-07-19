"Під нейтральним прапором": гімнастів із РФ і Білорусі допустять до змагань

Росіяни та білоруси зможуть взяти участь у змаганнях без будь-якого зв'язку зі своєю країною.

Related video

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики 19 липня ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до змагань під егідою організації в нейтральному статусі. Про це йдеться в релізі, опублікованому на сайті FIG.

Рішення пояснюється тим, що федерація поважає "право всіх спортсменів, незалежно від їхньої національності, на поводження без дискримінації".

"Приймаючи російських і білоруських гімнасток для участі в змаганнях як незалежних і нейтральних, FIG забезпечує дотримання прав усіх спортсменів і посилає світові сигнал про те, що гімнастика прагне до миру", — заявив також президент федерації Морінарі Ватанабе.

Щодо участі спортсменів із російським і білоруським спортивним громадянством у змаганнях, санкціонованих FIG, виконком ухвалив таке рішення:

Дозволити на суворих умовах участь спортсменів і допоміжного персоналу спортивної національності Росії та Білорусі в санкціонованих FIG заходах, перерахованих у календарі FIG як "індивідуальні нейтральні спортсмени", без будь-якої участі або зв'язку з Російською Федерацією або Республікою Білорусь, їхніми відповідними національними федераціями або національними олімпійськими комітетами.

Встановити сувору вимогу нейтральності щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь для будь-якої участі в санкціонованому FIG заході.

Участь спортсменів як індивідуальних нейтральних спортсменів супроводжуватиметься низкою заходів, описаних у Спеціальних правилах, спрямованих на забезпечення суворого дотримання вимог нейтральності.

Будь-який спортсмен, який бажає отримати статус "індивідуальний нейтральний спортсмен", повинен буде подати заявку в комітет Міжнародної федерації гімнастики відповідно до спеціальних правил. Спортсмени, які отримали цей статус, матимуть право брати участь у змаганнях, санкціонованих FIG, з 1 січня 2024 року.

У Міжнародній федерації гімнастики зазначили, що участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року визначатиме МОК.

Комітет завершить роботу над спеціальними правилами, які опублікує найближчими тижнями.

Спортивне громадянство - це інститут, що визначає правовий зв'язок спортсмена з тією чи іншою державою, визначає спортивно-професійні відносини спортсмена з національними спортивними федераціями, передбачає можливість грати за ту чи іншу національну збірну.

Нагадаємо, 10 липня Беленюк пояснив, чим обернеться для росіян зустріч з українцями на Олімпіаді. Знаменитий борець вказав, що російські спортсмени боягузливо мовчали в той час, як їхня країна принесла Україні багато горя.

Раніше, 13 травня, повідомлялося, що IWF допустить росіян і білорусів до змагань. У Міжнародній федерації важкої атлетики заявили, що, як і раніше, солідарні з Україною. При цьому в організації вважають, що національність не повинна впливати на можливість займатися спортом.