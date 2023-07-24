И не сказать, что повезло: с кем сыграют "Динамо" и "Ворскла" в Лиге конференций

Рассказываем, кто попытается помешать украинским клубам завоевать путевки в групповые этапы еврокубковых турниров.

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В швейцарском Ньоне в понедельник, 24 июля, прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Украинские клубы, среди которых "Ворскла" и киевское "Динамо" узнали имена своих потенциальных соперников. Фокус рассказывает, когда и с кем могут сыграть команды из Украины.

"Ворскла" во втором отборочном раунде этого турнира померяется с силами с грузинской "Дилой". Первая игра состоится 27 июля, а ответная — 3 августа. Если полтавчане в итоге окажутся сильнее своего соперника, то пройдут в третий раунд еврокубка. Тогда их соперниками станет один из победителей в следующих парах:

"Базель" (Швейцария) — "Тобол" (Казахстан).

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Богемианс 1905" (Чехия).

"Лех" (Польша) — "Кауно Жальгирис" (Литва).

АПОЭЛ (Кипр) — "Войводина" (Сербия).

ЦСКА 1948 София (Болгария) – "Стяуа" (Румыния).\

Что касается киевского "Динамо" которое, будет выступать в одном турнире с "Ворсклой", то они сыграют с кем-то из этих команд:

"Габала" (Азербайджан) – "Омония" (Кипр.

"Шкупи" (Македония) – "Левски" (Болгария).

"Арарат-Армения" (Армения) – "Арис" (Греция).

"Аустрия" Вена (Австрия) — "Войводина" (Босния и Герцеговина).

Будет за кого переживать украинским фанатам и в Лиге Чемпионов. Так, "Днепр-1" на правах вице-чемпиона Украины во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против греческого "Панатинаикоса". Командам предстоит сыграть друг против друга два поединка, первый из которых состоится уже 25 июля. Победитель двухраундового противостояние пройдет в третий раунд квалификации турнира, где сыграет с французским "Марселем", цвета которого сейчас защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

В этом же турнире сыграет и донецкий "Шахтер". Но "горняки" попали сразу в групповой этап Лиги Чемпионов, поскольку завоевали в прошедшем сезоне титул чемпиона Украины.

Отметим, что в еврокубках в сезоне 2023/2024 сыграет такжелуганская "Заря", которая стала бронзовым призером УПЛ. Луганчане сыграют во втором по рангу еврокубке — Лиги Европы, и стартуют сразу в плей-офф квалификации. То есть, чтобы выйти в основной (групповой)турнира, им нужно будет обыграть всего одного соперника. Жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы состоится 7 августа, а матчи — 24 и 31 числа.

К слову, в начале июля донецкий клуб объявил имя нового главного тренера. Им стал нидерландец Патрик ван Леувен, который сменил на этом посту хорвата Игоря Йовичевича