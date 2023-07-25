Волны-убийцы потопили яхту стоимостью €150 000: матросов спасали несколько команд (фото, видео)

142 из 430 гоночных яхт были вынуждены отказаться от участия в знаменитой регате Fastnet, которая началась в минувший уикенд в ужасных погодных условиях. Скорость шквального ветра достигала 74 км/ч.

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В ходе знаменитой парусной регаты 2023 Rolex Fastnet Race пятиметровые волны и шквальный ветер потопили лодку стоимостью 151 700 евро. Об этом сообщает The Daily Mail.

142 из 430 гоночных яхт были вынуждены сняться с соревнования, которое началось в минувший уикенд в ужасных погодных условиях. Теперь несколько команд спасателей ищут пострадавших, и многие задаются вопросом о том, почему организаторы решили проводить гонку в подобных условиях, когда порывы ветра достигали 74 км/ч.

Участники регаты 2023 Rolex Fastnet Race

В суровых условиях одна яхта затонула, четыре потеряли мачты и почти 30 пришлось спасать.

Двое членов экипажа, которые дрейфовали на спасательных плотах, подобрала спасательная шлюпка Yarmouth RNLI после того, как их яхта стоимостью свыше 150 тысяч евро затонула к западу от скал "Иглы" у острова Уайт.

Участники регаты 2023 Rolex Fastnet Race

Еще один моряк получил серьезную травму головы, когда ударился о балку и упал за борт. Но его вытащили товарищи по команде.

Спасательный вертолет береговой охраны неоднократно пытался эвакуировать пострадавших с одной из лодок, но из-за сильного ветра и волн это было невозможно

Спасателям удалось направить одну из лодок в более спокойные воды, на ней спортсмен время от времени терял сознание. В дальнейшем его на носилках перенесли на сушу, где ждала скорая помощь.

Еще у одной из вышло из строя рулевое управление, ее также пришлось эвакуировать при сильном ветре.

Многих спортсменов смыло за борт. В спасательных мероприятиях задействовали два вертолета береговой охраны и несколько спасательных шлюпок.

Напомним, что на Ибице экоактивисты испортили яхту наследницы Walmart за 280 млн евро.

Также сообщалось, что новая суперъяхта Джеффа Безоса вышла из верфи.