"Мучили детей на Волыни": польские ультрас устроили акцию против Украины (фото)

Во Вроцлаве на стадионе "Тарчинская Арена", где сборная Украины должна сыграть против национальной команды Англии, произошел скандал. Сторонники хозяев выставили баннеры, которые не имели права там быть.

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Некоторые фанаты клуба "Шленск" во Вроцлаве во время матча второго тура чемпионата Польши в матче против Заглембе (1:2) вывесили провокационные баннеры, протестуя против Украины. Фото событий на стадионе "Тарчинская Арена" в Twitter опубликовал журналист Марцин Торж.

Самые активные ультрас установили плакатами с надписями "Остановите украинизацию Польши" и "Украинцы мучили детей на Волыни". Также они отличились нецензурными высказываниями в отношении Украинской повстанческой армии и лидера национального украинского движения 40-50-х годов XX века Степана Бандеры.

Фото: Twitter

Фанаты клуба призвали прекратить помощь нашему государству. Также они выступили против дружеских отношений между государствами.

Издание Sportowefakty обратило внимание на то, при каких обстоятельствах ультрас сумели пронести баннеры на стадион. Журналисты призвали организаторов матча немедленно отреагировать на инцидент во Вроцлаве и объявили решения, которые будут иметь суровые последствия. В публикации они напомнили, что Украина защищает всю Европу от российских войск, а такие лозунги точно неуместны.

За "Шленск" выступает украинский полузащитник Егор Маценко. В этом матче он был на скамейке запасных и на поле так и не появился. За "Заглембе", который противостоял вроцлавскому коллективу в данном матче, играл украинец Сергей Булеца. Полузащитник сыграл не из стартового состава. Он отыграл против "Шленска" 8 минут, выйдя на замену.

Во Вроцлаве на "Тарчинской Арене", которая является домашним стадионом "военных", сборная Украины будет принимать национальную команду Англии в рамках отбора к Евро-2024. Игра состоится 9-го сентября, а 19:00.

Напомним, 30 июля стало известно, что "Фенербахче" не извинится перед Украиной из-за поведения фанов, которые скандировали имя главы Кремля Владимира Путина. По словам президента клуба Али Коча, украинские футболисты устроили провокацию во время поединка и заставили ультрас поддержать российского диктатора. Он заявил, что это руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины Василий Боднар должен извиниться перед Турцией.