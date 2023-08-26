Усик – Дюбуа: прогнозы и коэффициенты букмекеров на поединок украинца и британца в Польше

Большинство букмекерских контор считают фаворитом украинского боксера. На победу Усика принимаются ставки с коэффициентом: 1,10.

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В субботу 26 августа на открытой площадке футбольного стадиона Tarczyński Arena в польском Вроцлаве украинский боксер-чемпион Александр Усик сразится с британцем Даниелем Дюбуа. Начало боя ожидается примерно в 23:55 по киевскому времени.

Одна из старейших букмекерских контор в мире британская William Hill считает фаворитом украинского боксера. На победу Усика принимаются ставки с достаточно небольшим коэффициентом: 1,10. Но если поставить на победу соперника, в случае успеха можно сумму ставки можно будет умножить на 7. Именно такой коэффициент предлагают британцы.

Усик Дюбуа: коэффициенты букмекеров

Ставки на то, что поединок продлится все 12 раундов, принимаются с коэффициентом 3,25. Победа украинца нокаутом в одном из первых трех раундов — 6,00.

Сопоставимые коэффициенты предлагает и австрийская компания Bwin: все те же 1,10 и 7,00 соответственно. Ничья оценивается в 26,00, хотя в боксе это редкий итог.

Ставка на победу Дюбуа по решению судей позволит умножить сумму ставки на 23.

Победа Усика по очкам оценивается в 3,50. Коэффициент на победу британского боксера нокаутом либо же из-за дисквалификации составляет 9,00.

Напомним, что победу нокаутом эксперты считают единственной возможностью стратегией боя для Дюбуа против Усика.

Также сообщалось, что следующим соперником Александра Усика после Дюбуа "обязан" будет стать Тайсон Фьюри. Такое заявление сделал промоутер Усика. По словам Александра Красюка, весь мир надеется увидеть бой Фьюри – Усик. Даже те, кто весьма далек от бокса.