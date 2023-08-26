Усик — Дюбуа: прогнози та коефіцієнти букмекерів на поєдинок українця з британцем в Польщі

Більшість букмекерських контор вважають фаворитом українського боксера. На перемогу Усика приймаються ставки з коефіцієнтом: 1,10.

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У суботу 26 серпня на відкритому майданчику футбольного стадіону Tarczyński Arena в польському Вроцлаві український боксер-чемпіон Олександр Усик битиметься з британцем Даніелем Дюбуа. Початок бою очікується приблизно о 23:55 за київським часом.

Одна з найстаріших букмекерських контор у світі британська William Hill вважає фаворитом українського боксера. На перемогу Усика приймаються ставки з досить невеликим коефіцієнтом: 1,10. Але якщо поставити на перемогу суперника, у разі успіху суму ставки можна буде помножити на 7. Саме такий коефіцієнт пропонують британці.

Усик Дюбуа: коефіцієнти букмекерів

Ставки на те, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, приймаються з коефіцієнтом 3,25. Перемога українця нокаутом в одному з перших трьох раундів — 6,00.

Зіставні коефіцієнти пропонує й австрійська компанія Bwin: все ті ж 1,10 і 7,00 відповідно. Нічия оцінюється у 26,00, хоча в боксі це рідкісний підсумок.

Виграна ставка на перемогу Дюбуа за рішенням суддів дозволить помножити суму ставки на 23.

Перемога Усика за очками оцінюється в 3,50. Коефіцієнт на перемогу британського боксера нокаутом або ж через дискваліфікацію становить 9,00.

Нагадаємо, що перемогу нокаутом експерти вважають єдиною можливою стратегією бою для Дюбуа проти Усика.

Також повідомлялося, що наступним суперником Олександра Усика після Дюбуа "зобов'язаний" буде стати Тайсон Ф'юрі. Таку заяву зробив промоутер. За словами Олександра Красюка, весь світ сподівається побачити бій Ф'юрі — Усик. Навіть ті, хто дуже далекий від боксу.