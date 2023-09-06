VBET Ukraine представляет кампанию, объединяющую всю Украину

Организатор азартных игр VBET Ukraine и премиум-спонсор Национальной сборной Украины по футболу представляет масштабную и многокомпонентную рекламную кампанию "Об'єднані футболом. Разом сильніші".

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Героями кампании стали футболисты сборной: Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Виталий Буяльский, Илья Забарный, Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Ефим Конопля и тренер Национальной сборной Украины Сергей Ребров.

"Футбол – это спорт номер 1 в Украине, а игры Национальной сборной объединяют всех украинцев в очень сильной поддержке. Новая рекламная кампания от VBET – это наша благодарность всем болельщикам во всех уголках Украины и мире. Мы попытались визуализировать разные эмоции: безумные аплодисменты, выдох облегчения после напряженного момента на поле, свисток арбитра, суровость взгляда в сторону соперника. Так все украинцы объединяются в едином эмоциональном порыве против своего врага", – комментирует идею кампании Артем Иваницкий, СМО VBET Ukraine.

В видеоработе, основным цветом которой стал желтый, визуализирована карта Украины, а города страны отождествлены с героями ролика. Кампания символизирует собой единую, объединенную и неделимую Украину.

Вскоре элементы кампании "Об'єднані футболом. Разом сильніші" появятся на телевидении, в диджитале и наружной рекламе. А глобальная презентация видео состоится 9 сентября в день поединка сборных Украины и Англии.

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