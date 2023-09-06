VBET Ukraine презентує кампанію, що об'єднує всю Україну

Організатор азартних ігор VBET Ukraine та преміумспонсор Національної збірної України з футболу презентує масштабну та багатокомпонентну рекламну кампанію "Об'єднані футболом. Разом сильніші".

Related video

Героями кампанії стали футболісти збірної: Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Руслан Маліновський, Віталій Буяльський, Ілля Забарний, Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Юхим Конопля та тренер Національної збірної України Сергій Ребров.

"Футбол – це спорт номер 1 в Україні, а ігри Національної збірної об’єднують всіх українців у шаленій підтримці. Нова рекламна кампанія від VBET – це наша подяка усім вболівальникам у всіх куточках України та світі. Ми спробували візуалізувати різні емоції: шалені оплески, видих полегшення після напруженого моменту на полі, свисток арбітра, суворість погляду в бік суперника. Так само всі українці об'єднуються в єдиному емоційному пориві проти свого ворога", – коментує ідею кампанії Артем Іваницький, СМО VBET Ukraine.

У відеороботі, основним кольором якої став жовтий, візуалізовано карту України, а міста країни ототожнені з героями ролика. Кампанія символізує собою єдину, об'єднану та неподільну Україну.

Незабаром елементи кампанії "Об'єднані футболом. Разом сильніші" з'являться на телебаченні, в діджиталі та зовнішній рекламі. А глобальна презентація відео відбудеться 9 вересня у день двобою між збірними України та Англії.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

Vbet належить товариству з обмеженою відповідальністю "ВБет Україна". Ліцензію на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет видано 03.06.2021 року. Рішення КРАІЛ №314 від 31.05.2021 терміном на п’ять років.