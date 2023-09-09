Евро-2024: Украина — Англия: где смотреть матч с 40-тысячной проукраинской атмосферой

По словам тренера англичан Гарета Саутгейта, у Украины есть сильные футболисты, которые играют в Английской премьер-лиге. Сборная Англии занимает четвертую строчку в рейтинге ФИФА, а Украина 24-ую.

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Матч квалификации на Евро-2024 между сборными Украины и Англии начнется в 19:00 по киевскому времени на стадионе "Тарчинский-Арена" во Вроцлаве. Обслуживать встречу будет болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Суспильне" и Megogo.

Босс сборной Англии Гарет Саутгейт ожидает, что его команде придется играть в проукраинский атмосфере на стадионе со 40 тысячами болельщиков.

Стадион во Вроцлаве, на котором сыграют команды

"Мы знаем, что там тысячи украинцев. Ожидаем горячую публику, но мы здесь, чтобы победить, поэтому для нас важно сдержать эмоции и сосредоточиться на работе", — сказал Саутгейт.

Тренер англичан упомянул о том, что у Украины есть футболисты, которые играют в Английской премьер-лиге.

В свою очередь, тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил силу соперника, у которого несколько составов, и травма кого-то из исполнителей не станет проблемой.

"Я должен готовиться к каждой игре. Сейчас поединок с Англией, потом — с Италией. Но я сосредоточен на этой игре. Мы не считаем очки, которые должны заработать в двух матчах. Мы должны сосредоточиться на игре, приложить максимум, чтобы заработать три очка, а дальше посмотрим, что будет", — сказал он.

Украина — Англия: рейтинг команд

Сборная Англии занимает четвертую строчку в рейтинге ФИФА, а Украина 24-ую.

Украина – Англия: рейтинг команд

Англия лидирует в группе С с 12 очками, Украина же пока находится на втором месте, опережая Италию, у которой игра в запасе.

Победа в матче против Украины практически обеспечит Англии выход на Евро-2024, которое следующим летом будет проходить в Германии.

Напомним, что букмекеры видят только одного фаворита в матче Украины против Англии.

Также сообщалось, что футболист лондонского "Челси" Бен Чилуэлл сказал, что нынешняя Украина уже не та команда, которая проиграла Англии в марте, он ожидает высокой мотивации от соперника по субботнему матчу-квалификации к Евро-2024.