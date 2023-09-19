"Шахтер" – "Порту": драконы две недели осваивали новую сверхатакующую схему, чтобы задавить горняков

Сержиу Консейсау прибегнул к тактическим изыскам перед Лигой Чемпионов. На матч с "Шахтером" "Порту" он планировал опробовать новую "рискованную" схему, чтобы сразу семь атакующих игроков прессинговали защиту "горняков".

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Тренер "Порту" Сержиу Консейсау обмолвился, что за две недели перед матчем с "Шахтером" в Лиге Чемпионов наигрывал новую ультра-атакующую тактическую схему. Это схема с тремя центральными защитниками, а семь игроков, по сути, находятся в линии атаки. Об этом сообщает сайт португальского клуба.

Сержиу Консейсау поддержал Украину

Возглавляющий "Порту" Сержиу Консейсау на пресс-конференции за день до начала матча поддержал Украину.

"Да, они испытывают трудности в Украине, но трудности мотивируют нас и заставляют упорнее работать. Мы поддерживаем Украину. Возможно, это и не та команда, которая была прежде, но они очень мотивированы", — сказал бывший вингер португальской сборной, поигравший за итальянский "Лацио" и прочие известные клубы.

"Шахтер" – "Порту": матч Лиги Чемпионов

"Шахтер" – "Порту": тактические изыски португальской тренерской школы

Относительно выбора тактики на игру, Консейсао сказал, что есть "определенный паттерн", по которому он расставляет игроков. Но каждая игра — это вещь в себе, и все зависит от индивидуальных качеств конкретного футболиста.

"У нас есть свое видение. Есть план на завтрашнюю игру. Зависит от того, как мы его реализуем", — сказал он.

Вместе с тем в недавнем матче португальской "Примейры" "драконы" на выезде с трудом переиграли одного из записных андердогов чемпионата — "Эштрелу" из Амадоры. Опробовалось новое тактическое построение с тремя центральными защитниками — и команда, которая идет в лидерах, добилась победы с минимальным преимуществом 1-0 над "очень организованной Эштрелой", которая после пяти туров все же находится на 16-м месте таблицы.

По его словам, новая тактика "вне сомнения будет использоваться и в будущем".

Новая тактическая схема "Порту"

"Есть что улучшать, конечно, команда должна эволюционировать. Мы постараемся", — сказал Консейсау, упомянув о том, что в матче защитник Маркану и нападающий Эванилсон получили травмы.

"Нам противостояла качественная команда с быстрыми игроками в линии атаки, агрессивными игроками, использующими все пространство, хорошо игравшими по всей ширине поля. В тактическом плане нам следовало бы действовать лучше <…> Было много индивидуальных дуэлей на флангах и такое бывает в футболе. Очень организованная "Эштрела", если они продолжат так играть, всем будет непросто здесь", — объяснил тренер.

Он отметил, что в защите команда должна прибавлять, а в центр полузащиты он поставил хавбека Андре Франку, "чтобы добиться превосходства в середине".

"В рамках такой стратегии мы действовали очень смело (с риском), потому что начали матч с тремя защитниками и семью игроками впереди", — сказал он.

При таком построении, по словам тренера, каждый футболист должен играть очень строго как с мячом, так и без мяча.

"С такой тактикой мы всегда могли создать опасность. Я рад, мы две недели ее опробовали, уверен, что она пригодится нам в будущем", — сказал Консейсау.

Возможно, новую схему с акцентом на атаку футболисты португальского клуба осваивали как раз под Лигу Чемпионов. В схожем ключе действует и "Шахтер": фланговые защитники играют по всей бровке, а в центре обороны остается три игрока (к защитникам у "горняков" можно отнести и Тараса Степаненко).

Но португальские "драконы" индивидуально сильнее и, судя по всему, заранее планировалось, чтобы посредством высокого прессинга не дать "горнякам" развернуть свои атаки.

Напомним, что матч "Шахтер" — "Потру" в Гамбурге могут посетить братья Кличко. По данным местного ФК, на матч проданы практически все билеты — 45 тысяч. Скорее всего, интерес к Лиге Чемпионов проявили и украинских беженцы, которых здесь официально насчитывается 30 тысяч человек.

Также сообщалось, что во время боев с российскими оккупантами погиб брат голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка Сергей.