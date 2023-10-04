Лига чемпионов: "Шахтер" забил трижды во втором тайме и добился волевой победы над "Антверпеном"

На перерыв "горняки" ушли, уступая 0:2. Однако второй тайм стал зеркальной противоположностью первого: украинцы забили три гола, а на последних минутах опытный защитник бельгийцев Тоби Алдервейрелд не забил пенальти.

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В среду, 4 октября, во втором туре группового турнира Лиги чемпионов на поле "Босэйлстадиона" бельгийского "Антверпена" "Шахтер" добился волевой победы над соперником. Причем после первого тайма украинская команда проигрывала со счетом 0:2.

Хозяева открыли счет уже на третей минуте матча: Арбнор Муйя уверенно переиграл Дмитрия Ринзыка. Спустя полчаса счет удвоил Уильям Балквиша, пробив мимо голкипера, вышедшего навстречу.

Вместе с тем второй тайм стал зеркальным отражением первого. "Шахтер" начал активнее, и опасные эпизоды у ворот Жана Бутеза пошли один за другим.

Вначале полузащитник Георгий Судаков издали, метров с 18-и, пробил в штангу.

Затем, не прошло и десяти минут, как Даниил Сикан сократил отставание. После удара Егора Назарины вратарь мяч выбил, но нападающий "горняков" оказался в нужном месте и забил головой.

Сравнял счет ветеран "горняков" Ярослав Ракицкий. После удара со штрафного низом мяч рикошетом от ноги соперника оказался в сетке.

Вышли вперед украинцы после грубых ошибок обороны бельгийцев: дубль на счету Сикана.

В концовке встречи удалось выстоять и удержать победный счет — во многом усилиями голкипера Ризныка. На последних минутах бельгийцы еще и не забили пенальти, который назначили за игру рукой Тараса Степаненко. Опытный защитник бельгийцев Тоби Алдервейрелд пробил мимо.

Напомним, что противостояние "Антверпена" и "Шахтера" называют битвой за третье место в группе, дающее право продолжить выступления в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что в стартовом поединке Лиги чемпионов "Шахтер" без каких-либо контраргументов уступил португальскому "Порту": 1:3.