"Антверпен" – "Шахтер": прогнозы букмекеров на Лигу чемпионов и где смотреть матч за третье место

Украинская и бельгийская команды подходят к матчу после поражений в стартовом туре. "Горняки" проиграли в Гамбурге "Порту" 1:3, а "красных" Марка ван Боммела разгромила "Барселона". Тренер бельгийцев признал, что третье место в группе будет неплохим итогом.

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В среду, 4 октября, на поле "Босэйлстадиона" в бельгийском Антверпене "Шахтер" сыграет с одноименным клубом во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен, несмотря на неудачные последние результаты, все же заявляет, что цель его команды в выездном матче против бельгийцев — победа. Об этом сообщается на официальном сайте "Шахтера".

"Конечно, результаты были не такими, как мы ожидали. Есть некоторое давление, но не со стороны, а это больше внутреннее давление, которое стимулирует в позитивном отношении, мотивирует на победу. И мы знаем, что именно это задание стоит перед нами завтра", — отметил ван Леувен.

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко на тренировке

"Антверпен", как и "Шахтер", проиграл свой стартовый поединок в ЛЧ. "Красные" пропустили даже больше, чем "горняки" от "Порту": пять мячей от "Барселоны".

Тренер бельгйцев Марк ван Боммел, к слову, бывший игрок каталонского клуба, на пресс-конференции сказал, что уже играя в матчах Лиги чемпионов, команда осуществила свою мечту, поскольку пробивалась в групповой этап Лиги через сито квалификации.

Марк ван Боммел Тоби Алдервейрелд, опытный защитник "Антверпена" с "непроизносимой" фамилией

Он считает, что третье место, дающее право продолжить весенний евросезон в Лиге Европы, будет неплохим итогом для его подопечных. Но в домашней встрече с "Шахтером" он будет играть на победу.

"Желательно одержать первую победу на "Босэйле" в среду против "Шахтера". Мы видели несколько их матчей, и они не играли от обороны. Но это Лига чемпионов, и выездной матч. Стиль игры может измениться", — отметил ван Боммел.

Антверпен – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекерские конторы считают фаворитом в матче против "Шахтера" домашнюю команду. Победу "Антверпена" в среднем оценивают с коэффициентом в 1,93. Победа "Шахтера" менее вероятна — 4,35. Ничейный исход — 3,90.

Нападающий бельгийцев Винсент Янссен забьет (2,10) с большей вероятностью, чем его партнеры по команде. Тогда как в составе "горняков" главным голеадором считается Келвин Келси (4,00).

"Антверпен" — "Шахтер": где смотреть онлайн Лигу чемпионов

Матч "Антверпен" – "Шахтер" начнется в 19:45 по киевскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на стриминговых платформах.

Напомним, что руководство УЕФА назначило представителя РФ в качестве инспектора матча команды из Украины.

Ранее сообщалось, что в первом матче Лиги чемпионов "Порту" уверенно расправился с "Шахтером" на выезде в немецком Гамбурге.

Причем выяснилось, что за две недели до игры "драконы" Сержиу Консейсау начали осваивать новую сверхатакующую схему, которая в итоге сработала. За первые 30 минут матча португальцы забили три мяча в ворота Дмитрия Ризныка.