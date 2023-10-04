"Антверпен" — "Шахтар": прогнози букмекерів на Лігу чемпіонів і де дивитися матч за третє місце

Українська та бельгійська команди підходять до матчу після поразок у стартовому турі. "Гірники" програли в Гамбурзі "Порту" 1:3, а "червоних" Марка ван Боммела розгромила "Барселона". Тренер бельгійців визнав, що третє місце в групі буде непоганим підсумком.

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У середу, 4 жовтня, на полі "Босейлстадіону" в бельгійському Антверпені "Шахтар" зіграє з однойменним клубом у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен, попри останні невдалі результати, все ж заявляє, що мета його команди у виїзному матчі проти бельгійців — перемога. Про це повідомляється на офіційному сайті "Шахтаря".

"Звичайно, результати були не такими, як ми очікували. Є певний тиск, але не з боку, а це більше внутрішній тиск, який стимулює в позитивному відношенні, мотивує на перемогу. І ми знаємо, що саме це завдання стоїть перед нами завтра", — зазначив ван Леувен.

"Антверпен", як і "Шахтар", програв свій стартовий поєдинок у ЛЧ. "Червоні" пропустили навіть більше, ніж "гірники" від "Порту": п'ять м'ячів від "Барселони".

Тренер бельгійців Марк ван Боммел, до речі, колишній гравець каталонського клубу, на пресконференції сказав, що вже граючи в матчах Ліги чемпіонів, команда здійснила свою мрію, оскільки пробивалася до групового етапу Ліги через сито кваліфікації.

Він вважає, що третє місце, що дає право продовжити весняний євросезон у Лізі Європи, буде непоганим підсумком для його підопічних. Але в домашній зустрічі з "Шахтарем" він гратиме на перемогу.

"Бажано здобути першу перемогу на "Босейлі" в середу проти "Шахтаря". Ми бачили кілька їхніх матчів, і вони не грали від оборони. Але це Ліга чемпіонів, і виїзний матч. Стиль гри може змінитися", — зазначив ван Боммел.

Антверпен — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекерські контори вважають фаворитом у матчі проти "Шахтаря" домашню команду. Перемогу "Антверпена" в середньому оцінюють із коефіцієнтом у 1,93. Перемога "Шахтаря" менш імовірна — 4,35. Нічийний результат — 3,90.

Нападник бельгійців Вінсент Янссен заб'є (2,10) з більшою ймовірністю, ніж його партнери по команді. Тоді як у складі "гірників" головним голеадором вважається Келвін Келсі (4,00).

"Антверпен" — "Шахтар": де дивитися онлайн Лігу чемпіонів

Матч "Антверпен" — "Шахтар" розпочнеться о 19:45 за київським часом. У прямому ефірі його можна буде подивитися на стрімінгових платформах.

Нагадаємо, що керівництво УЄФА призначило представника РФ як інспектора матчу команди з України.

Раніше повідомлялося, що в першому матчі Ліги чемпіонів "Порту" впевнено розправився з "Шахтарем" на виїзді в німецькому Гамбурзі.

Причому з'ясувалося, що за два тижні до гри "дракони" Сержіу Консейсау почали освоювати нову надатакувальну схему, яка в підсумку спрацювала. За перші 30 хвилин матчу португальці забили три м'ячі у ворота Дмитра Різника.