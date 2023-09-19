"Шахтар" — "Порту" 1-3: португальські "дракони" впевнено обіграли українців у Гамбурзі

"Порту" вміло застосовував високий пресинг і відбір на половині поля суперника, що змусило помилятися, по суті, "експериментальний" захист "гірників".

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Сержіу Консейсау, будучи представником прогресивної португальської тренерської школи, ґрунтовно підготував свій "Потру" до Ліги Чемпіонів. За його словами, за два тижні до стартового матчу проти "Шахтаря" почали награвати абсолютно нову — "ризиковану" і надатакувальну схему, в якій кожен гравець повинен суворо виконувати ввірене йому завдання. У підсумку, надупевнена перемога португальських "драконів".

Не минуло й 30 хвилин, як рахунок на табло гамбурзького "Фолькспаркштадіона" вже був 1:3.

На 13-й хвилині завдяки високому пресингу та відбору на чужій половині поля португальці рахунок відкрили. Перший удар хавбека Андре Франку голкіпер Різник відбив, проте бразильський вінгер Галено добив м'яч у сітку.

Через п'ять хвилин "Шахтар" все ж зрівняв: Юхим Конопля навісив із флангу, і Кевін Келсі забив дебютний м'яч у Лізі Чемпіонів.

Але за дві хвилини Різник (який, на жаль, став найкращим у складі своєї команди за підсумками матчу) знову був змушений діставати м'яч із сітки. Після помилки на фланзі танзанійця Новатуса Міроші Данило Сікан віддав поперечну передачу в центр штрафного майданчика, яку перехопив автор першого голу — і знову вивів "драконів" уперед.

У третьому м'ячі, пропущеному українською командою, знову безпосередню участь взяв бразильський крайній нападник Галено. Він прорвався флангом і віддав у центр на іранця Тарамі Мехді, який переправив м'яч у сітку.

Після першого тайму статистика ударів у площину була 7:1 на користь португальців.

Із самого початку другого "гірники" спробували відігратися і створити тиск на ворота Діого Кошти. Небезпечно пробивав з кута Євген Назарина, а потім Георгій Судаков з лінії штрафного толком не влучив по м'ячу. Надалі португальці практично не помилялися і зберегли рахунок першого тайму.

На виправдання "Шахтаря" варто сказати, команда на матч Ліги Чемпіонів вийшла, по суті, в експериментальному складі. Чому це сталося — питання вже до тренера.

Тренер "Шахтаря" Патрік ван Леувен

У стартовому складі основного в останніх матчах лівого захисника Іраклі Азарові замінив Новатус Міроші, у центрі не було травмованого Миколи Матвієнка, а в нападі з'явився Келсі. У другому таймі ван Леувен все ж повернув грузинського латераля на поле, вийшов і Олексій Кащук, який награвався в матчах УПЛ

Нагадаємо, що, за повідомленнями журналістів, на матчі серед почесних гостей могли бути присутніми брати Клички, для яких Гамбург довгі роки залишався "рідним" містом. Тут, серед іншого, виросли і навчаються сини Віталія Кличка.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув Сергій Різник - старший брат голкіпера "Шахтаря" Дмитра Різника.