Молодіжне Євро-2023: збірна України з футболу переграла Хорватію 2:0 (відео)

Футболісти збірної України з перемоги стартували на молодіжній континентальній першості. Гол Олексія Кащука після сольного проходу став переможним. У другому таймі Данило Сікан збільшив відрив до двох м'ячів.

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21 червня збірна України провела свій перший матч на Молодіжному Євро-2023 проти Хорватії. Зустріч відбулася на стадіоні "Джулешти" у Бухаресті.

Перед матчем головний тренер команди Руслан Ротань зіткнувся з кадровими складнощами: півзахисника "Олександрії" Миколу Михайленка довелося міняти на захисника "Чорноморця" Володимира Салюка.

Україна U-21 – Хорватія U-21

Збірна Хорватії – традиційна кузня футбольних талантів. Більшість футболістів поки що виступають у внутрішньому чемпіонаті, але деякі вже грають за кордоном, куди згодом переїдуть, мабуть, всі гравці цієї збірної.

Склад молодіжної збірної Хорватії

Найпомітніша постать у її нинішньому складі — хавбек загребського "Динамо" Мартін Батуріна, якого порівнюють із Лукою Модрічем.

Молодіжна збірна України

В українській команді також є легіонери. Крім Михайла Мудрика з Англійської прем'єр-ліги, два гравці представляють Австрію, а еще один — Бельгію.

Євро-2023: як зіграла Україна з Хорватією

Україна почала активніше і більше володіла м'ячем, що вилилося в забитий м'яч після сольного проходу Олексія Кащука, який захищає кольори азербайджанського "Сабаха".

Гол Олексія Кащука

Заслуговує на увагу небезпечний епізод за участю Максима Брагару з одеського "Чорноморця", коли воротар суперника вчасно вийшов на перехоплення.

У хорватів на полі виділявся згаданий Батуріна.

Небезпечна атака Хорватії

На початку другого тайму, на 48-й хвилині, автор першого м'яча Олексій Кащук навісив праворуч на Данила Сікана — і нападник "Шахтаря", випередивши захисника, головою переправив м'яч у сітку.

Після пропущеного голу хорвати помітно активізувалися.

Епізод біля воріт України, що був створений хорватами

Надалі хорвати мали достатньо можливостей, аби хоча б сквитати один м'яч, але Анатолію Трубіну — одному з трьох футболістів першої команди України, який виступає на молодіжному Євро — вдалося зберегти ворота сухими.

Хорвати віддали належне українцям

Мартін Батуріна у післяматчевому інтерв'ю заявив, що Синьо-жовті його нічим не здивували, хоч і наголосив на індивідуальних навичках гравців збірної України. За його словами, хорватські тренери добре вивчили суперника.

Багатообіцяючий футболіст вважає, що Клітчасті здебільшого програли через свої власні помилки, а не силу суперника.

Післяматчеве інтерв'ю Мартіна Батуріни

Автор переможного м'яча Олексій Кащук сказав, що команда грала дисципліновано та чекала на провали суперника в оборонних побудовах.

"Чекали свого шансу, терпіли і вважаю, що повністю скористалися ним", — сказав він.

Інтерв'ю Олексія Кащука

Відповідаючи на запитання про те, на що здатна ця збірна України, він сказав, що не хотів би кидатися гучними словами. Але очікує, що команда від матчу до матчу додаватиме.

На питання про відсутність Михайла Мудрика у складі, Кащук сказав, що півзахисник "Челсі" пропустив матч через травму, але його повернення до складу очікується.

Нагадаємо, що перша футбольна збірна України здобула дві перемоги поспіль у матчах відбору на Євро-2024. У першому українці переграли у Скоп'є північних македонців – 3:2. І хоча після першого тайму рахунок був 2:0 на користь господарів, у другій половині завдяки замінам Сергія Реброва хід зустрічі вдалося переламати.

У своєму наступному поєдинку Синьо-жовті протистояли Мальті, з якою все ж таки вдалося досягти потрібного результату, незважаючи на втому після попереднього поєдинку в македонській столиці.