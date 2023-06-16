Заміни Реброва спрацювали: Північна Македонія – Україна 2:3 (відео)

Збірна України виявила характер і здобула вольову перемогу у матчі відбору до Чемпіонату Європи 2024 року.

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16 червня на стадіоні у Скоп'є "Тоше Проески" збірна Північної Македонії приймала українську команду. У синьо-жовтих не знайшлося, чим відповісти на два м'ячі "червоних рисів" у першому таймі, але у другій половині зустрічі вдалося зрівняти, вийти вперед та навіть утримати переможний рахунок.

Сергій Ребров, який очолив збірну України після тривалої історії з розривом контракту в ОАЕ, не мудруючи лукаво, поставив той самий склад, що і на товариський поєдинок чотириденної давності проти збірної Німеччини.

У воротах з'явився Анатолій Трубін. Четвірку захисників склали Ілля Забарний, Микола Матвієнко (у центрі), Віталій Миколенко, Олександр Тимчик (на флангах). Тарас Степаненко посів місце опорного, в опорній зоні йому допомагав Георгій Судаков.

Трійка атакувальних півзахисників: Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко. І Артем Довбик – на вістрі.

Провал у першому таймі

Гості практично нічого не запропонували супернику у першому таймі: Україна абсолютно не мала гольових моментів. Свою позиційну перевагу македонці реалізували після пів години. Півзахисник Еніс Барді з турецького "Трабзонспору" реалізував пенальті, призначений за фол після гри рукою у штрафному майданчику Миколи Матвієнка та допомоги VAR.

Пенальті у ворота України

Через 10 хвилин македоняни подвоїли перевагу. Еліф Елмас дальнім ударом подвоїв перевагу "червоних рисів". Голкіпер "Шахтаря" був безсилий щось зробити.

Відео другого гола у матчі Північна Македонія – Україна: шедевр Еліфа Елмаса

Перелом у другому таймі

Однак другий тайм став дзеркальним відображенням першого. Ребров відразу спробував змінити хід матчу: після перерви з перших хвилин вийшли динамівський нападник Владислав Ванат і латераль "Шахтаря" Юхим Конопля.

Через 17 хвилин Україна скоротила відставання у рахунку. На 62-й хвилині центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний пробив головою після подачі хавбека "Жирни" Циганкова з кутового.

Гол Іллі Забарного

А буквально після наступного небезпечного епізоду біля воріт Північної Македонії рахунок став рівним. Мудрик пройшов лівим флангом і прострілив у центр, де свіжий Юхим Конопля, який набіг, пробив низом у протихід голкіперу.

Гол Юхима Коноплі

Перемогу українцям приніс м'яч Циганкова, якому асистував Мудрік.

Переможний гол України

У попередньому матчі синьо-жовті упустили перемогу проти Бундесманшафт наприкінці зустрічі, хоча м'ячі Віктора Циганкова та Михайла Мудрика могли принести перемогу над німецькою командою. Але в офіційному матчі проти Північної Македонії рахунок вдалося втримати.

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