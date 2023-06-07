"Три роки контракту, максимальні завдання": Ребров представлений новим тренером збірної України (відео)
За словами Реброва, останні півроку журналісти створили атмосферу, коли було багато чуток про тренерів збірної та його повернення до України. Наразі вже отримано всі документи з "Аль-Айну", попереднього клубу з ОАЕ.
Українська асоціація представила Сергія Реброва новим головний тренером збірної України. 7 червня опівдні у конференц-залі київського Будинку футболу відбулася презентація та прес-конференція нового наставника української команди, яка транслювалася на YouTube.
Ребров розповів про подробиці контракту: термін три роки, а завдання, як і для інших тренерів, — максимальні.
Ребров не міг очолити збірну раніше, оскільки був пов'язаний контрактними зобов'язаннями з клубом "Аль-Айн" з Абу-Дабі, і в першому відбірному матчі за вихід на Євро-2024 проти збірної Англії синьо-жовтими керував тренер молодіжної збірної Руслан Ротань.
Наразі вже отримано всі необхідні документи з "Аль-Айну", клубу з ОАЕ, яким раніше керував Ребров.
"Це моя робота, я робив це з київським "Динамо"", — зазначив Ребров.
"За ці останні півроку ви журналісти створили цю атмосферу, коли було багато чуток про тренерів і про мене", — сказав Ребров, додавши, що доопрацьовував контракт з "Аль-Айном", а що буде далі — побачимо.
Ребров приймає збірну за 9 днів до першого офіційного матчу, за його словами, він просив провести збір команди раніше, але "маємо те, що маємо", пояснив новий наставник.
Тисячний матч Німеччина зіграє з Україною
Свій перший матч у якості головного тренера збірної України Ребров зіграє в Німеччині з Die Mannschaft. За його словами, це дуже відповідальний матч, хоча й товариський. На жаль, можна буде зробити тільки 6 замет, а хотілося б 10.
До речі, для збірної Німеччини ця зустріч стане ювілейною – тисячною у її історії. Зібрані гроші під час виставкового матчу у Бремені передадуть Україні.
Нагадаємо, що збірна України з футболу, незважаючи на участь у відборі національної команди Білорусі, все ж таки виступить у відборі до чемпіонату Європи. УАФ отримала роз'яснення від Мінспорту, яке насамперед своїм указом заборонило українським спортсменам брати участь у змаганнях, де також присутні росіяни чи білоруси.
Також повідомлялося, що Андрій Шевченко та Олександр Зінченко були здивовані військовими реаліями України. Екс-тренер та футболіст вперше повернулися додому з початку війни.