"Три года контракта, максимальные задания": Ребров представлен новым тренером сборной Украины (видео)

По словам Реброва, последние полгода журналисты создали атмосферу, когда было много слухов о тренерах сборной и его возвращении в Украину. Сейчас уже получены все документы из "Аль-Айна", предыдущего клуба из ОАЭ.

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Украинская ассоциация представила Сергея Реброва в качестве нового главного тренера сборной Украины. 7 июня в полдень в конференц-зале киевского Дома футбола состоялась презентация и пресс-конференция нового наставника украинской команды, которая транслировалась в YouTube.

Ребров рассказал о подробностях контракта: срок — три года, а задания, как и для других тренеров, — максимальные.

Ребров не мог возглавить сборную раньше, поскольку был связан контрактными обязательствами с командой из Абу-Даби "Аль-Айн", и в первом отборочном матче за выход на Евро-2024 против сборной Англии сине-желтыми руководил тренер молодежной сборной Руслан Ротань.

Сергей Ребров — тренер сборной Украины Фото: УАФ

Сейчас уже получены все необходимые документы из "Аль-Айна", клуба из ОАЭ, которым прежде руководил Ребров.

"Это моя работа, я делал это с киевским "Динамо"", — отметил Ребров.

"Эти последние полгода вы журналисты создали эту атмосферу, когда было много слухов о тренерах и обо мне", — сказал Ребров, добавив, что дорабатывал контракт с "Аль-Айном", что будет дальше — посмотрим.

Ребров принимает сборную за 9 дней до первого официального матча, по его словам он просил провести сбор команды раньше, но "имеем то, что имеем", пояснил новый наставник.

Свой первый матч в качестве главного тренера сборной Украины Ребров сыграет в Германии с Die Mannschaft. По его словам, это очень ответственный матч, хотя и товарищеский. К сожалению, будет возможно сделать только 6 замет, а хотелось бы 10.

Сергей Ребров официально представлен тренером сборной Украины

К слову, для сборной Германии эта встреча станет юбилейной — тысячной в ее истории. Собранные деньги во время выставочного матча в Бремене передадут Украине.

Напомним, что сборная Украины по футболу, несмотря на участие в отборе национальной команды Беларуси, все же выступит в отборе к чемпионату Европы. УАФ получила разъяснение от Минспорта, которое прежде своим указом запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где также присутствуют россияне или белорусы.

Также сообщалось, что Андрей Шевченко и Александр Зинченко были удивлены военными реалиями Украины. Тренер и футболист впервые вернулись домой с начала войны.