"Шахтер" уволил тренера ван Леувена: легенда "горняков" Дарио Срна возглавил команду

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна официально будет готовить футболистов к следующим матчам. Руководство клуба пожелал своему бывшему капитану и функционеру побед на новой должности.

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Руководство ФК "Шахтер" расторгло контракт с нидерландским тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником работу в клубе прекратил и весь тренерский штаб. Об этом сообщается на официальном сайте "Шахтера".

"ФК "Шахтер" официальное объявляет о прекращении действия контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном", — говорится в публикации.

Представители клуба поблагодарили тренера и его помощников за профессионализм и пожелали дальнейших успехов.

Патрик ван Леувен

Ван Леувен работал в "Шахтере" с 2006 года.

работал в "Шахтере" с 2006 года. Начинал с помощника руководителя академии, а спустя два года стал ее директором.

В 2013 году был руководителем казахстанского "Кайрат".

В 2016-м занял должность исполняющего директора Департамента молодежи в "Маккаби" (Тель-Авив), а впоследствии — и.о. главного тренера клуба.

В 2022 году ван Леувен возглавлял луганскую "Зарю", а с "горняками" работал с начала нынешнего сезона.

Начинал свою тренерскую карьеру в роттердамском "Фейеноорд", нынешнего наставника которого слухи не так давно сватали в "Шахтер". Но экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко, который сейчас занимает должность президента профсоюза футболистов Нидерландов, в одном из своих интервью заявлял, что с Арне Слотом "Шахтеру" вряд ли удастся договориться.

К слову, увольнение и предыдущего наставника "горняков" Игора Йовичевича также было связано с "Гордостью Юга" (De Trots van Zuid)), как в Нидерландах называют "Фейеноорд". В плей-офф Лиги Европы сезона 2022/23 нидерландцы разгромно переиграли "горняков": 7:1.

В начале нынешнего сезона сообщалось, что некоторые футболисты недовольны ван Леувеном, который исповедует более авторитарные методы по сравнению с предыдущими тренерами украинской команды. Подобный тренерский стиль, скорее, ближе к подходам его более известного соотечественника Луи ван Гала. Ван Леувен, в частности, делал основательный акцент на физической подготовке футболистов.

Старт в Чемпионате Украины выдался не из лучших, таким же был и первый матч в Лиге Чемпионов, когда "Порту" без каких-либо сложностей переиграл "горняков". Но впоследствии результаты стали постепенно выравниваться, пример тому — недавняя волевая победа в матче с бельгийским "Антверпеном".

Шахтер уволил тренера Патрика ван Леувена: реакция прессы

Главный редактор украинского еженедельника "Футбол" Артем Франков был крайне удивлен решением руководства клуба сменить тренера посреди сезона.

"Извините, но после "Антверпена"… Охр*неть и не встать. Хотя есть, конечно, аргументы и в пользу нынешнего решения — главное, кто придет на смену. Это очень частая история — увольнение, может, и правильное, но момент неподходящий, поперек всему", — написал журналист в своем Telegram-канале.

Шахтер уволил тренера Патрика ван Леувена: кто пришел на смену

Дарио Срна — новый тренер Шахтера

Прежде, по слухам, основным кандидатом на замену голландцу был хорват Иван Леко — главный тренер "Хайдука" из Сплита, которого хотел видеть Дарио Срна. Однако пока и.о. тренера "горняков" будет все же сам бывший "директор по футболу" "Шахтера".

Напомним, что сборная Украины добилась важной победы с непростым соперником в матче-квалификации на Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва переиграли соперника со счетом 2:0. Судя по всему, путевка на Чемпионат Европы в Германии будет разыгрываться в очном противостоянии Украины с Италией в Леверкузен 20 ноября.

Также сообщалось, что фотограф и СММщик "Кривбасса" решили не возвращаться в Украину из-за границы после матча женской команды в Лиге чемпионов.