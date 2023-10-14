Евро-2024: Украина – Северная Македония: трудовая победа в сверхважном матче (фото)

Счет сборная Украины открыла на 30-й минуте матча. Полузащитник Георгий Судаков нанес удар из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от колена защитника влетел в сетку Столе Димитриевски. А на последних минутах встречи вышедший на замену Александр Караваев дальним ударом забил в практически пустые ворота.

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В Праге на стадионе "Генерали Арена" сборная Украины в матче отбора на чемпионат Европы-2024 переиграла Северную Македонию со счетом 2:0.

Сине-желтые вышли на матч сразу без двух опытных игроков группы атаки: Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков перед встречей с одним из ключевых соперников оказались в лазарете. (У Северной Македонии за счет ничьей в Скопье против Италии было не меньше возможностей для продолжения борьбы в группе С, чем у Украины.)

Полузащитника Цыганкова главный тренер Сергей Ребров заменил Зубковым, а на левом фланге атаки оказался Мудрик. Место в воротах занял Анатолий Трубин, который, в последних матчах за лиссабонскую "Бенфику", судя по всему, зарекомендовал себя как номер 1 португальцев.

Украина – Северная Македония: составы команд

Украина – Северная Македония: составы команд

Первый опасный эпизод в матче у Сине-желтых возник в начале второй десятиминутки — с участием нападающего Артема Довбика, который в последнее время получает постоянную игровую практику в испанской Примере.

Передача правого фулбека Ефима Конопли нашла форварда "Жироны", который из пределов штрафной соперника пробил в голкипера Столе Димитриевски.

Артем Довбик

Спустя пять минут Михаил Мудрик мог забить свой дебютный мяч в международных встречах: прошел по флангу, излишне сблизился с Димитриевски — и пробил в него же. В первом тайме от вингера "Челси" исходила едва ли не основная угроза воротам македонян.

Счет украинская команда открыла по прошествии первых получаса: полузащитник Георгий Судаков нанес удар из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от колена защитника залетел в сетку.

Сборная празднует забитый гол

На 35-й минуте номинальные гости устроили осаду ворот Трубина, и только реакция кипера, и своевременные выносы защитников позволили сохранить преимущество в счете. В оставшиеся минуты тайма у ворот Украины время от времени возникала острота.

Михаил Мудрик

Порой казалось, что атакующие игроки Энис Барди и Элиф Элмаз — македонское наследие Османской империи — намеревались буквально занести мяч в ворота. Делали все, что хотели в штрафной — не хватало только завершающего удара.

Во втором тайме гости продолжали попытки позиционных атак, украинцы же отвечали опасными контратаками. И, что неожиданно, стандартами. На одном из угловых Николай Матвеенко бил головой после подачи Зинченко, но мяч попал в перекладину.

Стоит отметить и дальние удары — Мудрика, и, особенно, Судакова, после выстрела которого в верхний угол кипер сборной Македонии перевел мяч в перекладину.

В общем итоге, благодаря многочисленным заменам и выходу свежих игроков преимущество в счете удалось удержать. Вышедший же на замену Александр Караваев добавил своеобразную виньетку истории противостояния с Северной Македонией, перебросив излишне далеко вышедшего из ворот голкипера. Тут же прозвучал свисток судьи.

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Напомним, что Сергей Ребров рассказал, что с интересом наблюдает за Украинской Премьер-лигой.

Также сообщалось, что руководители "Уэмбли" решили не подсвечивать стадион в цвета флага Израиля.