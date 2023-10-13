С Украиной было иначе: в Израиле возмутились, что "Уэмбли" не подсвечивали в цвета их флага

По словам экс-министра юстиции Лорда Вольфсона, для убитых, изнасилованных и захваченных в заложники на музыкальном фестивале в Израиле арку не зажгли.

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Арку стадиона "Уэмбли" подсвечивали в цвета Украины после начала полномасштабного вторжения российских войск, сияла она и французским триколором после терактов в Париже в 2015 году. Но вместе с тем английский футбольные чиновники отказываются таким же образом почтить память израильтян, жестоко убитых боевиками ХАМАС. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Представителей английской футбольной ассоциации назвали "бесхребетными и "слабыми" после того, как на матче между сборными Англии и Австралии запретили даже израильские флаги и футболки.

"Уэмбли" после нападение в Париже в 2015 году

Вместе с тем в 2015 году руководство стадиона "Уэмбли" решило подсветить арку в цвета французского триколора в знак солидарности с жертвами атаки в Париже, где экстремисты убили 130 человек.

Бывший министр юстиции Лорд Вольфсон считает это неправильным.

"FA подсветила арку "Умбли" для убитых террористами в ночном клубе Парижа в 2015 году. Но не для убитых, изнасилованных и захваченных в заложники, которые танцевали на музыкальном фестивале в Израиле. Возможно, это ужасное событие, было недостаточно ужасным?" — задался он вопросом.

Арку на "Уэмбли" часто зажигают, чтобы обратить внимание на трагедии или другие значимые события. Спустя год после год событий в Париже арка сияла красным из-за атак в Турции.

После смерти короля футбола Пеле арка светилась цветами бразильского флага, спустя несколько недель арка стала радужной — в поддержку представителей сообщества ЛГБТ+.

"Уэмбли" в цветах ЛГБТ+

Хотя футболисты вышли на поле и без повязок OneLove, опасаясь расстроить учредителей Чемпионата мира в Катаре.

"Уэмбли" в День борьбы с болезнью Альцгеймера

В поддержку борьбы с болезнью Альцгеймера арка также меняла цвет, и 8-го марта в прошлом году — тоже.

Напомним, что МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета РФ.

Ранее сообщалось, что УЕФА свернула свои планы по возвращению России в международный футбол, "не найдя технического решения".