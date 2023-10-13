З Україною було інакше: в Ізраїлі обурилися, що "Вемблі" не підсвічували в кольори їхнього прапора

За словами ексміністр юстиції Лорда Вольфсона, для вбитих, зґвалтованих і захоплених у заручники на музичному фестивалі в Ізраїлі арку не запалили.

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Арку стадіону "Вемблі" підсвічували в кольори України після початку повномасштабного вторгнення російських військ, сяяла вона і французьким триколором після терактів у Парижі 2015 року. Але водночас англійські футбольні чиновники відмовляються так само вшанувати пам'ять ізраїльтян, жорстоко вбитих бойовиками ХАМАС. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Представників англійської футбольної асоціації назвали "безхребетними й "слабкими" після того, як на матчі між збірними Англії та Австралії заборонили навіть ізраїльські прапори та футболки.

"Вемблі" після нападу в Парижі 2015 року

Водночас 2015 року керівництво стадіону "Вемблі" вирішило підсвітити арку в кольори французького триколора на знак солідарності з жертвами атаки в Парижі, де екстремісти вбили 130 осіб.

Колишній міністр юстиції Лорд Вольфсон вважає це неправильним.

"FA підсвітила арку "Уемблі" для вбитих терористами в нічному клубі Парижа 2015 року. Але не для вбитих, зґвалтованих і захоплених у заручники, які танцювали на музичному фестивалі в Ізраїлі. Можливо, ця жахлива подія була недостатньо жахливою?" — задався він питанням.

Арку на "Вемблі" часто запалюють, щоб привернути увагу до трагедій або інших значущих подій. Через рік після рік подій у Парижі арка сяяла червоним через атаки в Туреччині.

Після смерті короля футболу Пеле арка світилася кольорами бразильського прапора, через кілька тижнів арка стала райдужною — на підтримку представників спільноти ЛГБТ+.

"Вемблі" в кольорах ЛГБТ+

Хоча футболісти вийшли на поле і без пов'язок OneLove, побоюючись засмутити засновників Чемпіонату світу в Катарі.

"Вемблі" в День боротьби з хворобою Альцгеймера

На підтримку боротьби з хворобою Альцгеймера арка також змінювала колір, і 8-го березня торік — теж.

Нагадаємо, що МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ.

Раніше повідомлялося, що УЄФА згорнула свої плани щодо повернення Росії в міжнародний футбол, "не знайшовши технічного рішення".