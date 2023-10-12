МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ: що відомо

Рішення з відстороненням було ухвалено після дій з боку Кремля в українських регіонах. Мова про рішення визнати "регіональні організації" на окупованих територіях.

Related video

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення призупинити діяльність Олімпійського комітету Російської Федерації (ОКР). Пов'язано це з агресією на території України. Про це йдеться у пресрелізі організації від 12 жовтня.

У МОК зазначили, що рішення російської сторони визнати законність "регіональних організацій" на тимчасово окупованих територіях України є повним порушенням правил.

"У зв'язку з вищевикладеним Виконавча рада МОК сьогодні ухвалила рішення про те, що діяльність Олімпійського комітету Росії припиняється з негайним набранням чинності до подальшого повідомлення", — ідеться в повідомленні.

Важливо

Україна вимагає відсторонення Росії та Білорусі від Олімпійських ігор — Шмигаль

Для Росії це рішення матиме свої наслідки. Наприклад, тепер ОКР не має права діяти як національний олімпійський комітет. Відповідно, не буде жодного фінансування від олімпійського руху.

Водночас в організації зазначили, що вона залишає за собою право ухвалити рішення про участь окремих спортсменів із російським паспортом на майбутніх Олімпійських іграх. Наступні такі відбудуться в Парижі (2024), а також зимова Олімпіада 2026 року, яка відбудеться в Мілані.

МОК відсторонив олімпійський комітет РФ після скандалу Фото: МОК

Скандал із ОКР: подробиці

5 жовтня Росія включила до складу свого Олімпійського комітету "регіональні ради" на окупованій території України, про що повідомив президент ОКР Станіслав Поздняков. Йшлося про окуповані частини Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Наступного дня президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт зазначив, що Україна вже надіслала своє звернення до МОК через відповідне рішення російської сторони.

"Національний олімпійський комітет України звертається з проханням винести питання про дане порушення на розгляд наступного засідання Виконкому МОК і застосувати санкції, встановлені Олімпійською хартією, за таке грубе порушення принципів і засад олімпійського руху", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що в ОП пояснили, чому РФ не місце на Олімпіаді-2024. За словами Михайла Подоляка, російські спортсмени представляють просування масових убивств і насильства на міжнародній арені, тому не можна це підтримувати в жодному разі.