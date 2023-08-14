Україна вимагає відсторонення Росії та Білорусі від Олімпійських ігор — Шмигаль

Прем’єр-міністр наголосив, що за час повномасштабного вторгнення на територію України, Росія вбила 340 спортсменів та тренерів.

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Україна очікує, що міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустить спортсменів з Білорусі та Росії до участі в Олімпійських іграх у Парижі. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Спорт та воєнна агресія несумісні. Держави, які заплямували себе кров’ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх", — наголосив він.

За словами Шмигаля, за час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти, а також щодня атакує мирні міста і села ракетами та дронами.

"Україна налаштована рішуче. Сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав. Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо РФ та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях", — додав прем’єр-міністр.

Він повідомив, що Україна очікує, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади.

Нагадаємо, що 31 січня повідомлялося про те, що перша країна Європи відмовилася виступати разом з росіянами та білорусами на Олімпійських іграх 2024 року. У Латвії збираються звернутися до міжнародних спортивних федерацій, щоб домогтися усунення спортсменів з Росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх.

Також 31 січня Фокус писав, що у МОК відкинули критику про допуск росіян до Олімпіади. За словами голови ОП Михайла Подоляка, участь російських спортсменів у майбутній Олімпіаді є "рекламою геноциду" та заохоченням подальших злочинів з боку РФ.