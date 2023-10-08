Зірка "Арсеналу" Зінченко підтримав Ізраїль, але видалив пост після коментарів (фото)

У відповідь на хвилю повідомлень незадоволених капітан збірної України закрив акаунт і видалив сторіс зі словами підтримки Ізраїлю. Його колишній клуб "Ман Сіті" належить арабським шейхам, а стадіон "Арсеналу" має назву "Емірейтс".

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Захисник/півзахисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко вирішив обмежити доступ до свого профілю в Instagram після атаки інтернет-тролів. Гнівним коментарям передував пост із зіркою Давида і словами "підтримую Ізраїль". Про це повідомляє The Daily Mail.

Капітан збірної України та один із рупорів підтримки країни на міжнародній арені, як і мільйони інших по всьому світу, на знак солідарності розмістив слова співчуття ізраїльтянам у своїх Instagram-сторіс, чим були незадоволені дехто.

Зінченко закрив Instagram

Випадок стався перед суботнім поєдинком "Арсеналу" з "Манчестер Сіті", колишнім клубом Зінченка, 81% акцій якого, до речі, належать шейхам з Abu Dhabi United Group, а стадіон нинішнього клубу Зінченка носить назву "Емірейтс".

Незадоволені анонімні користувачі засипали пост коментарями. Деякі писали: "Смішно, як так, що він один із тих, хто плаче про те, що Росія робить з Україною".

"Цей же хлопець хоче, щоб ми виявляли співчуття до його улюбленої України. Огидно", — йдеться в публікації.

Ще один користувач навів для порівняння випадок Мейсона Грінвуда — футболіста "Манчестер Юнайтед", якого спочатку звинуватили у зґвалтуванні та нападі, а за рік зняли всі звинувачення.

"Грінвуд, на відміну від Зінченка, — найненависніший футболіст у світі", — написав користувач.

Зінченко закрив Instagram

Зінченко у відповідь на коментарі закрив акаунт і видалив сторіс зі словами підтримки Ізраїлю. Футболісти використовують соціальні медіа, зокрема, і для реклами спонсорських угод, на сторінку Зінченка підписані 2,5 млн користувачів.

Інші футболісти, серед іншого, Ріяд Марез, Мохаммед Салах і Месут Озіл, стримано висловлювалися про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною в коментарях про те, що потрібен мир.

Нагадаємо, що Зінченко в інтерв'ю журналістам розповів про готовність воювати за Україну.

Також повідомлялося, що в Німеччині впізнали жінку, яка лежала в пікапі бойовиків ХАМАС із вивихнутою ногою. Нею виявилася 30-річна тату-художниця Шані Лук, яка приїхала з Німеччини, упізнали її за татуюванням і дредами.