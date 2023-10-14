Євро-2024: Україна — Північна Македонія: трудова перемога в надважливому матчі (фото)

Рахунок збірна України відкрила на 30-й хвилині матчу. Півзахисник Георгій Судаков завдав удару з-за меж штрафного майданчика, і м'яч рикошетом від коліна захисника влетів у сітку Столе Димитриєвскі. А на останніх хвилинах зустрічі Олександр Караваєв, який вийшов на заміну, дальнім ударом забив у практично порожні ворота.

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Синьо-жовті вийшли на матч одразу без двох досвідчених гравців групи атаки: Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков перед зустріччю з одним із ключових суперників опинилися в лазареті. (У Північної Македонії внаслідок нічиєї в Скоп'є проти Італії було не менше можливостей для продовження боротьби в групі С, ніж в України).

Півзахисника Циганкова головний тренер Сергій Ребров замінив Зубковим, а на лівому фланзі атаки опинився Мудрик. Місце у воротах зайняв Анатолій Трубін, який, в останніх матчах за лісабонську "Бенфіку", судячи з усього, зарекомендував себе як номер 1 португальців.

Україна — Північна Македонія: склади команд

Україна — Північна Македонія: склади команд

Перший небезпечний епізод у матчі у Синьо-жовтих виник на початку другої десятихвилинки — за участю нападника Артема Довбика, який останнім часом отримує постійну ігрову практику в іспанській Примері.

Передача правого фулбека Юхима Коноплі знайшла форварда "Жирони", який з меж штрафного майданчика суперника пробив у голкіпера Столе Димитриєвскі.

Артем Довбик

Через п'ять хвилин Михайло Мудрик міг забити свій дебютний м'яч у міжнародних зустрічах: пройшов флангом, надміру зблизився з Димитриєвскі — і пробив у нього ж. У першому таймі від вінгера "Челсі" виходила чи не основна загроза воротам македонян.

Рахунок українська команда відкрила на 30-й хвилині: півзахисник Георгій Судаков завдав удару з-за меж штрафного, і м'яч рикошетом від коліна захисника залетів у сітку.

Збірна святкує забитий гол

На 35-й хвилині номінальні гості влаштували облогу воріт Трубіна, і тільки реакція кіпера, і своєчасні виноси захисників дозволили зберегти перевагу в рахунку. За хвилини тайму, що залишилися, біля воріт України час від часу також виникала гострота.

Михайло Мудрик

Часом здавалося, що атакувальні гравці Еніс Барді та Еліф Елмаз — македонська спадщина Османської імперії — мали намір буквально занести м'яч у ворота. Робили все, що хотіли у штрафному майданчику — не вистачало тільки завершального удару.

У другому таймі гості продовжували спроби позиційних атак, українці ж відповідали небезпечними контратаками. І, що несподівано, стандартами. На одному з кутових Микола Матвієнко бив головою після подачі Зінченка, але м'яч влучив у поперечину.

Варто відзначити й дальні удари — Мудрика, і, особливо, Судакова, після пострілу якого у верхній кут кіпер збірної Македонії перевів м'яч у поперечину.

Загалом завдяки численним замінам і виходу свіжих гравців перевагу в рахунку вдалося втримати. Олександр Караваєв, який вийшов на заміну, додав своєрідну віньєтку історії протистояння з Північною Македонією, перекинувши голкіпера, що зайве далеко вийшов з воріт.

Загальне становище в групі С залежатиме від результату матчу між Італією та Англією

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