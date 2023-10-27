Как будто бодибилдер: "динамовец" набрал форму, тренируясь с экс-тренером Зеленского (видео)

Журналист Игорь Бурбас посоветовал Владу Супряге переходить к беговой работе, чтобы быстрее выйти на футбольное поле в оптимальных кондициях.

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Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга сумел получить отличную форму, тренируясь с бывшим тренером президента Украины Владимира Зеленского. В Instagram Вадима Данильченко опубликовано соответствующее сообщение в stories.

Футболист показал, что у него уже нет лишнего веса. На видео можно увидеть, что форвард избавился от этих проблем и набрал невероятную физическую форму. Работа в тренажерном зале под руководством опытного тренера дала свой результат.

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В комментариях фолловеры выразили надежду, что форвард киевлян очень похож на бодибилдера. Они пожелали ему скорейшего возвращения в футбол.

В Telegram журналист Игорь Бурбас рассказал, что футболист занимается у Вадима Данильченко, который отвечал за физическую подготовку Зеленского. Он отметил, что Владу нужно уже переходить к беговой работе.

Кто такой Владислав Супряга

Владислав Супряга — форвард киевского "Динамо", выступавший на правах аренды за итальянскую "Сампдорию". Футболист подвержен травмам и практически не играет. В сезоне 2023/2024 он не отметился результативными действиями на поле. В составе сборной Украины U-20 в 2019 году стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше. Также некоторое время очень результативно играл и в украинском первенстве.

В связи с совокупностью факторов перспективный украинский форвард почти полностью потерял два года карьеры. На взрослом уровне за клуб в официальном матче он играл в последний раз еще в феврале 2022 года, когда дебютировал в аренде в составе "Сампдории".

Напомним, в феврале 2022 года Супряга рассказал об отношениях с Дарьей Савиной. Футболист заявил, что с бывшей девушкой он не поддерживает никаких отношений, а поступок ее нынешнего мужа, игрока "Шахтера" Валерия Бондаря, считает позорным.