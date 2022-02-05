"Бондарю руку не пожму". Супряга рассказал об отношениях с Дарьей Савиной

Экс-футболист "Динамо" рассказал, как игрок "Шахтера" увел у него девушку.

Украинский нападающий итальянского клуба "Сампдория" Владислав Супряга рассказал об отношениях со своей бывшей девушкой Дарьей Савиной.

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В интервью YouTube-проекту BurBuzz 21-летний футболист заявил, что с бывшей девушкой он не поддерживает никаких отношений, а поступок ее нынешнего супруга, игрока "Шахтера" Валерия Бондаря считает некрасивым.

"Расставание с Дарьей никак не ударило. Когда я расстался с ней, то забил 12 мячей, так что это никак не повлияло на меня. Мне хотелось доказать себе, что я могу. У меня тогда не получалось, а после расставания я начал забивать. Это пошло мне на пользу.

У нас с ней нет дружеских отношений. Валерию Бондарю я не пожму руки — он очень некрасиво поступил. После того, что он сделал, никаких даже партнерских отношений быть не может", — сказал Супряга.

Отметим, что Валерий Бондарь и Дарья Савина летом 2021 года сыграли свадьбу. Торжество состоялось в одном из элитных загородных комплексов Киева.

Зимой 2022 года Владислав Супряга стал игроком "Сампдории". Итальянский клуб арендовал нападающего до конца сезона 2021/2022, по итогам которого может выкупить футболиста. Сумма трансфера, в таком случае, может достичь 8-10 миллионов евро. В новом клубе Владислав Супряга в качестве игрового номера выбрал число "7". Под таким же номером с 1999 по 2006 года в составе "Милана" выступал легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко.

Владислав Супряга стал игроком киевского "Динамо" в 2018 году, но закрепиться в составе ему не удалось. За четыре года в футболке киевского клуба Супряга провел 47 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.