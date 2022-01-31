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Итальянский футбольный клуб арендовал Владислава Супрягу до конца сезона

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футбольный клуб "Динамо, футбольный клуб "Сампдория", Владислав Супряга, трансфер
Владислав Супряга

По информации СМИ, сумма трансфера между "Динамо" и "Сампдорией" колеблется от 8 до 10 млн евро.

Владислав Супряга до завершения сезона 2021-2022 выступит за итальянскую "Сампдорию". При этом итальянцы смогут выкупить форварда по завершению аренды, сообщается на сайте футбольного клуба "Динамо".

В клубе сообщили, что арендное соглашение уже подписано и вступило в силу.

"ФК "Динамо" желает Владиславу стать основным игроком "Сампдории" и реализовать свой потенциал", — написали динамовцы.

Какова цена игрока?

Финансовая сторона трансфера не разглашается, а разные источники расходятся в суммах сделки. Так, украинские СМИ сообщали, что суммарная стоимость договора может составить 10 млн евро. За аренду игрока Киев получит 2 млн евро, а если "Сампа" захочет его выкупить — то еще 8 млн евро.

В тоже время итальянский журналист Николо Шира сообщал, что киевляне получат лишь 500 тысяч евро за аренду Супряги. Если же итальянский клуб решит оставить украинца в своей команде, то "Динамо" заработает еще 7,5 млн евро.

Кто такой Владислав Супряга?

Форвард перешл в "Динамо" из "Днепра-1" за 6.5 миллиона евро. За "Динамо" игрок провел 37 матчей во всех турнирах, забив три мяча. В первой части сезона Супряга конкурировал за место в основном составе с Владиславом Кулачем, Ильей Шкуриным и Эриком Рамиресом, а также Денисом Гармашем, игравшим на этой позиции.

Первый сбор с командой "Динамо" футболист провел в Испании. В этом сезоне Владислав провел три матча за киевлян в украинской премьер-лиге, один в Суперкубке и два — в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее "Динамо" не захотело платить €1 млн за сербского нападающего Душана Влаховича и он перешел в "Ювентус" за €75 млн. Серб будет зарабатывать в новом клубе 7 млн евро "чистыми" за сезон. Контракты с футболистом, его агентами и самой "Фиорентиной" уже согласованы.

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