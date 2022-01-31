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Італійський футбольний клуб орендував Владислава Супрягу до кінця сезону

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футбольний клуб "Динамо", футбольний клуб "Сампдорія", Владислав Супряга, трансфер
Владислав Супряга

За інформацією ЗМІ, сума трансферу між "Динамо" та "Сампдорією" коливається від 8 до 10 млн євро.

Владислав Супряга до завершення сезону 2021-2022 виступить за італійську "Сампдорію". Італійці зможуть викупити форварда після завершення оренди, повідомляється на сайті футбольного клубу "Динамо".

У клубі повідомили, що орендна угода вже підписана та набула чинності.

"ФК "Динамо" бажає Владиславу стати основним гравцем "Сампдорії" та реалізувати свій потенціал", — написали динамівці.

Яка ціна гравця?

Фінансова сторона трансферу не розголошується, а різні джерела розходяться в сумах угоди. Так, українські ЗМІ повідомляли, що сумарна вартість договору може становити 10 млн євро. За оренду гравця Київ отримає 2 млн євро, а якщо "Сампа" захоче його викупити — то ще 8 млн євро.

Водночас італійський журналіст Ніколо Шира повідомляв, що кияни отримають лише 500 тисяч євро за оренду Супряги. Якщо ж італійський клуб вирішить залишити українця у своїй команді, то "Динамо" заробить ще 7,5 млн євро.

Хто такий Владислав Супряга?

Форвард перейшов до "Динамо" з "Дніпра-1" за 6.5 мільйона євро. За "Динамо" гравець провів 37 матчів у всіх турнірах, забивши три м'ячі. У першій частині сезону Супряга конкурував за місце в основному складі з Владиславом Кулачем, Іллею Шкуріним і Еріком Раміресом, а також Денисом Гармашем, який грав на цій позиції.

Перший збір із командою "Динамо" футболіст провів в Іспанії. Цього сезону Владислав провів три матчі за киян в українській прем'єр-лізі, один у Суперкубку та два — в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, раніше "Динамо" не захотіло платити €1 млн за сербського нападника Душана Влаховича, і він перейшов до "Ювентуса" за € 75 млн. Серб зароблятиме в новому клубі 7 млн євро "чистими" за сезон. Контракти з футболістом, його агентами та самою "Фіорентіною" вже погоджено.

Раніше Фокус повідомляв, що Ерлінг Голан не включив Кріштіану Роналду до топ-3 футболістів світу. На думку норвезького нападника, зараз Роберт Левандовскі — безперечний номер один світового футболу, друге та третє місце ділять між собою Карім Бензема та Ліонель Мессі.