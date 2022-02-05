"Бондарю руку не тисну". Супряга розповів про стосунки з Дар'єю Савіною

Екс-футболіст "Динамо" розповів, як гравець "Шахтаря" забрав у нього дівчину.

Український нападник італійського клубу "Сампдорія" Владислав Супряга розповів про стосунки зі своєю колишньою дівчиною Дар'єю Савіною.

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В інтерв'ю YouTube-проекту BurBuzz 21-річний футболіст заявив, що з колишньою дівчиною він не підтримує жодних взаємин, а вчинок її нинішнього чоловіка, гравця "Шахтаря" Валерія Бондаря, вважає негарним.

"Розлучення з Дар'єю ніяк не вдарило. Коли я розійшовся з нею, то забив 12 м'ячів, тож це ніяк не вплинуло на мене. Мені хотілося довести собі, що я можу. У мене тоді не виходило, а після розставання я почав забивати. Це пішло мені на користь.

У нас із нею немає дружніх стосунків. Валерію Бондарю я не потисну руки — він дуже некрасиво вчинив. Після того, що він зробив, жодних партнерських стосунків бути не може", — сказав Супряга.

Зазначимо, що Валерій Бондар та Дарина Савіна влітку 2021 року зіграли весілля. Урочистість відбулася в одному із елітних заміських комплексів Києва.

Взимку 2022 року Владислав Супряга став гравцем "Сампдорії". Італійський клуб орендував нападника до кінця сезону 2021/2022, за підсумками якого може викупити футболіста. Сума трансферу в такому разі може досягти 8-10 мільйонів євро. У новому клубі Владислав Супряга як ігровий номер обрав число "7". Під таким же номером з 1999 до 2006 року у складі "Мілана" виступав легендарний український нападник Андрій Шевченко.

Владислав Супряга став гравцем київського "Динамо" у 2018 році, але закріпитися у складі йому не вдалося. За чотири роки у футболці київського клубу Супряга провів 47 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач.