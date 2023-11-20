Евро-2024: Украина сыграла вничью с Италией и упустила прямую путевку в Германию

Сине-желтые все же еще смогут побороться за право выйти на Евро через сито плей-офф Лиги Наций.

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В матче, в котором разыгрывалась прямая путевка на Евро-2024, сборная Украины сыграла вничью с Италией на "БайАрене" в Леверкузене. Таким образом, отборочный турнир обе команды завершили с 14 очками. Но все же итальянцы за счет победы предыдущем матче в Милане напрямую квалифицировались на европейский форум следующего года. Украина же сможет пробиться на Евро через сито плей-офф Лиги Наций.

В первом тайме Италия по большей части контролировала ход игры, но не смогла забить, хотя и создала множество голевых эпизодов. В общем было очень похоже на недавний матч сборных в Милане.

В первой двадцатиминутке матча у обеих команд было немало возможностей для взятия ворот.

После стартового натиска Скуадры Адзурры украинцы на 5-й минуте ответили ударом Виктора Цыганкова из-за пределов штрафной, но Де Дзерби с ударом справился.

Александр Зинченко

Италия в ответ создала убойный момент на 7-й минуте после розыгрыша углового, Кьеза бил, казалось, наверняка, но мяч свалился с ноги и прошел над перекладиной.

Уже в следующей атаке Артем Довбик убегал по правому флангу, остановили его только ценой желтой.

В дальнейшем Украина в течение нескольких минут неплохо держала мяч и обостряла игру у ворот соперника, итогом ударной пятиминутки стал выстрел Георгия Судакова на подступах штрафной — Доннарумма удар потянул.

Италия ответила своим дальним ударом от Бареллы.

Спустя полчаса матча Италия прижала сборную Украины к воротам примерно на 10 минут, за которые накомбинировала на 3-4 момента, близких к так называемым 100-процентным.

На 28-й минуте Италия едва не вышла вперед после розыгрыша углового, а спустя минуту Фраттези уже в контратаке вышел один на один с Трубиным, переиграть которого все же не удалось.

Спустя минуту левый защитник Феде Ди Марко оказался на позиции центрфорварда, но пробивал из офсайда.

На 32-й минуте Джакомо Распадори не удалось занести мяч уже в пустые ворота после прорыва и прострела Федерико Кьезы.

Джакомо Распадори не успел дотянуться до мяча. Один из множества голевых эпизодов сборной Италии.

Игровой рисунок второго тайма стал продолжением первого. Италия вновь агрессивно атаковала, а Сине-желтые надеялись на контрдействия. Украинская связка из Жироны — Цыганков-Довбик — порой неплохо комбинировала.

Но Италия, в целом, больше владела мячом: 38% к 62%, по состоянию на 70 минут игрового времени. В последние 20 минут матча у Украины был креатив на подступах к штрафной, тренер Украины Сергей Ребров даже пошел ва-банк за пять минут до конца основного времени, выпустив второго нападающего в пару к Довбику, но забить столь нужный мяч не удалось.

Напомним, что неудачный результат в матче с Италией не стал полной катастрофой: Сине-желтые смогут побороться за выход на Евро через плей-офф Лиги Наций. Местно для Украины освободилось после того, как Сербия напрямую вышла на европейский футбольный форум.

Также сообщалось, что "Шахтер" в Лиге чемпионов преподнес сенсацию и минимально переиграл "Барселону".