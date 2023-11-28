Решающий матч Лиги чемпионов: "Шахтер" – "Антверпен": где смотреть игру

После четырех матчей "Шахтер" занимает третью строчку в таблице группы H. Ничья гарантирует евровесну и выход в Лигу Европы, но победа — при удачном для "горняков" счете в параллельном матче "Барселона" – "Порту" — позволит побороться за плей-офф Лиги чемпионов.

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28 ноября "Шахтер" сыграет свой второй матч с бельгийским "Антверпеном" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Матч состоится на гамбургском "Фолькспаркштадионе", где украинская команда проводит свои "домашние" матчи. Начало — в 19:45 по киевскому времени.

В предыдущем матче против бельгийцев "горняки", проигрывая после первого тайма 0:2, все же добились волевой победы. Дубль на счету Даниила Сикан, еще один гол (со штрафного) забил Ярослав Ракицкий.

На "Фолькспаркштадионе" "Шахтер" прежде в первом туре ЛЧ проиграл "Порту" (1:3), но затем обыграл Барселону (1:0).

Шахтер – Антверпен – составы команд на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов: Шахтер – Антверпен: где смотреть матч

Матч между "Шахтером" и "Антверпеном" в прямом эфире будут транслировать стриминговые платформы с 19:35 по Киеву.

После четырех сыгранных матчей в таблице группы H "Шахтер" с 6 пунктами занимает третью строчку. Ничья гарантирует евровесну и выход в Лигу Европы. Но победа — при удачном для "горняков" счете в матче "Барселона" – "Порту" — позволит сравняться по набранным очкам с португальцами. И тогда гипотетическая победа в последнем туре на "Драгау" позволит оказаться в плей-офф Лиги чемпионов.

К слову, выход в 1/16 финала ЛЧ позволит "горнякам" заработать 9,6 млн евро.

Шахтер – Антверпен – Турнирная таблица группы H

Шахтер – Антверпен: прогноз букмекеров

Букмекеры рассматривают "Шахтер" в качестве фаворита этого противостояния. После удачного исхода в матче против "Барселоны" специалисты пересмотрели свои оценки команды хорватского специалиста Марино Пушича.

Betfair предлагает поставить на победу "горняков" с коэффициентом 2. Победу "Антверпена" оценили в 3.5, ничья – 3.25.

На тотал больше (2,5) Bwin предлагает ставку с коэффициентом 1.77, тотал меньше – 1.93.

Напомним, что для того, чтобы пробиться на Чемпионат Европы в Германии сборной Украине понадобится обыграть сборную Боснии и Герцеговины, а затем победителя пары Израиль/Исландия.

Также сообщалось, что ничья с Италией не позволила Украине напрямую пробиться в Германию.