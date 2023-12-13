Лига чемпионов "Порту" - "Шахтер": Консейсау назвал главные уязвимости команды

"Порту" оказался самым сложным соперником "Шахтера" в Лиге чемпионов, но он не безупречен. В защите "драконов" играет 40-летний Пепе и футболист, недавно пришедший из команды B. Однако высокий прессинг португальцев станет, пожалуй, их главным козырем против "горняков" на "Драгау".

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14 декабря в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Драгау" в Порту состоится матч за выход в 1/8 Лиги чемпионов.

"Шахтер" еще в предыдущем туре обеспечил свой дальнейший евросезон, но после поединка на "Драгау" "горняки" могут еще и пополнить клубную казну на без малого 10 млн евро.

Победа над "Порту" отправит украинскую команду в компанию 16 лучших клубов Старого света в этом сезоне. Вместе с тем сегодняшний соперник оказался, пожалуй, самым сложным для подопечных Марино Пушича.

В первом матче "Шахтер" уступил со счетом 1:3, но счет не вполне отражает события на поле — португальский клуб мог забить еще пару-тройку мячей в ворота Дмитрия Ризныка.

"Порту — "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч заключительного тура группе H в прямом эфире в Украине покажут онлайн-платформы и официальный транслятор.

Начало — в 22:00 по Киеву.

Уязвимости "Порту", которыми может воспользоваться "Шахтер"

В одном из недавних матчей внутреннего первенства "Порту" уступил "Эштолиру", и тренер команды, бывший полузащитник национальной сборной, Сержиу Консейсау после матча объяснил, что допустил ряд ошибок. Он также говорил, что футболистам не хватило индивидуальных качеств в завершении атак, а сопернику удавались опасные быстрые выпады.

"Из того, что я вижу сегодня, мы должны больше делать ставку на игроков из команды B, до 19 лет, по необходимости. У нас есть ряд профессионалов, и мы не ограничиваемся только первой командой", — отметил тренер.

Свой прошлый матч в Чемпионате Португалии "драконы" выиграли. Тренер отмечал хороший прессинг, качество работы с мячом и действия у ворот соперника и вместе с тем говорил об индивидуальных ошибках своих футболистов.

Оборона "Порту"

"В защите левый центральный защитник и левый фулбек пришли из команды B, а 40-летний Пепе продолжает демонстрировать выдающееся качестве игры. Мы должны работать, но уверены, что можем дать хорошие ответы в разных соревнованиях, в которых участвуем", — объяснил он.

Напомним, что перед прошлым матчем с "Шахтером" "драконы" две недели осваивали новую сверхатакующую схему.

Также сообщалось, что во многом благодаря победе над "Барселоной" "Шахтеру" удалось гарантировать продолжение евросезона.